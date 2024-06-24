Goodyear розробила нову інноваційну шину: підійде для будь-якого бездоріжжя

Нові шини підійдуть для складних доріг або їхньої відсутності.

Компанія Goodyear розширює асортимент позашляхових шин Cooper Discoverer новим продуктом. Цей інноваційний виріб отримав назву Cooper Discoverer Stronghold AT.

Шини пропонуватимуться у 28 варіантах розмірів, сумісних з дисками діаметром від 16 до 20 дюймів. Про це пише видання Motor1.

Goodyear Cooper Discoverer Stronghold AT: технічні характеристики нових шин

При створенні Stronghold AT інженери Goodyear зосередилися на універсальності для різноманітних умов, пов’язаних з бездоріжжям. Шина відрізняється широкими відкритими канавками протектора для м'яких поверхонь та вузькими центральними борознами для кращої стійкості. Особливістю дизайну є поглиблені краї протектора з гачкоподібним малюнком на бічних стінках. Між виступами протектора передбачені спеціальні уступи, що запобігають застряганню каміння.

Цей продукт має маркування Three Peak Mountain Snowflake, що свідчить про відповідність вимогам Федеральних стандартів безпеки транспортних засобів щодо зчеплення на снігу. Для покращення тяги на засніжених поверхнях на плечовій зоні шини створено текстуровані канавки. Ця шина підходить для багатьох популярних моделей, включаючи Ford Super Duty, Jeep Gladiator та інші потужні пікапи і вантажівки.

Шини лінійки Cooper Discoverer коштують в Україні від 4 тисяч гривень за штуку. Очікується, що ціна нової розробки буде вищою за поточні моделі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що означає "R" у маркуванні шин. Як з'ясувалось, це не має нічого спільного з радіусом.