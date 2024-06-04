Лисини з боків і всередині: що робити, якщо шини стираються нерівномірно

Що може викликати передчасне нерівномірне зношення автомобільних шин

Шини — найважливіший елемент, що відповідає за зчеплення, керованість та гальмування автомобіля. Але саме вони перебувають у постійному контакті з дорогою, а дорожнє покриття далеко не завжди ідеальне.

Нерівномірне зношення протектора або боковин — це сигнал про те, що в системах транспортного засобу є несправності, які необхідно усунути.

Манера водіння

Від вашого стилю водіння довговічність покришок залежить насамперед. Різкі перестроювання, часті розгони-гальмування, агресивна їзда з пробуксовками неминуче призведуть до передчасного зносу шин. Також слідкуйте за тим, щоб не наїжджати на бордюри та перешкоди – удари здатні деформувати шину зсередини.

Неправильний тиск у шинах

Якщо тиск у шинах відхиляється від норми у той чи інший бік, гума зношуватиметься нерівномірно по ширині протектора. Надлишковий тиск сильніше "продавлює" середину, занижений — навпаки, швидше з’їдає краї. Регулярна перевірка манометром допоможе тримати показники у нормі.

Знос компонентів, що амортизують

Застарілі амортизатори та пружини не можуть ефективно гасити тряску, і колеса починають відриватися від дорожнього полотна. Результат — хвилеподібний знос протектора і локальні здуття внаслідок вибоїн каучуку.

Дисбаланс коліс

Розбалансоване колесо обертається із сильними вібраціями, створюючи локальні навантаження на шину та провокуючи її нерівномірне зношування. Регулярне перебалансування дозволить уникнути проблем.

Погнуті диски

Бугри, ями та інші дефекти дорожнього покриття можуть деформувати металевий обід, що також призведе до вібрацій та нерегулярного зносу гуми на проблемному колесі. Механік може перевірити колеса та з’ясувати, чи є це причиною нерівномірного зношування шини.

Зношені деталі ходового або кермового управління

Застарілі важелі, сайлентблоки, шарові – головні винуватці того, що колеса вибиваються із правильного положення щодо дороги. Гума зношується локально через перекоси.

Щоб шини служили максимально довго, дотримуйтесь простих правил: дбайливо поводьтеся з автомобілем, вчасно змінюйте розхідники, регулярно перевіряйте тиск і проходьте планове ТО. За найменших ознак нерівномірного зносу гуми негайно звертайтеся на СТО для діагностики та усунення причини.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі шини можуть заощадити до 20% пального. Це залежить від класу опору коченню.