Не фальсификат или уклонение от уплаты налогов: эксперт рассказал, почему на некоторых АЗС топливо на несколько гривен дешевле, и можно ли его покупать

В условиях ежедневного удорожания горючего дешевая заправка — актуальный вопрос

С каждым днем жизнь в Украине дорожает. Цены на продукты, коммуналку и даже автомобильное горючее постоянно растут. Поэтому все больше водителей пытаются сэкономить во время заправки авто.

Некоторые обращают внимание на небольшие АЗС, где бензин или дизель стоят на несколько гривен дешевле. Безопасно ли покупать там топливо, или, возможно, там продают фальсификат, либо просто не платят налоги?

Леонид Косянчук, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, в комментарии "Телеграф" рассказал, что разница в ценах никак не связана с фальсификатом. Из-за ударов оккупантов по нефтеперерабатывающим заводам в Украине нет возможности накапливать запасы горючего. Следовательно, потребителям продают одинаковое горючее.

Секрет более низких цен на непопулярные АЗС кроется в экономии на расходах. Большим сетям требуется много средств на аренду помещений, заработную плату работникам, рекламу и т.д. А вот мелкие операторы могут позволить себе устанавливать меньшие цены, ведь их операционные расходы значительно ниже.

Больше читайте в интервью Телеграфу с Леонидом Косянчуком: Пострадает каждый украинец? Интервью с экспертом Косянчуком о проблемах на рынке горючего, мобилизации и повышении акцизов.

Ранее "Телеграф" также рассказывал самые распространенные мифы о бензине. В них верят даже самые опытные водители.