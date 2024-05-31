Бензин по 60, а газ під питанням: у Раді погодили акцизи на пальне

На українських автомобілістів таки чекає серйозне подорожчання пального вже в липні

Комітет Верховної Ради підтримав збільшення акцизів на пальне. Тепер Мінфін у триденний термін має доопрацювати проєкт закону про підвищення акцизів щодо скрапленого газу. Його вартість і досі викликає великі питання.

Адже як зазначив нардеп Желєзняк, "Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там аж значне підвищення". Тобто замість 70 євро по директиві він буде коштувати 277 євро за 1000 літрів.

Отже, якщо Рада остаточно ухвалить законопроєкт, протягом чотирирічного періоду відбуватиметься поступове підвищення акцизних зборів на пальне. Першим кроком у цьому напрямку стане збільшення акцизів у другій половині поточного року. Згідно з графіком запланованих змін, до 2028 року акцизний податок на бензин зросте з 213,5 до 359 євро за тисячу літрів, що становить підвищення в 1,7 раза. Найбільше здорожчання очікується для акцизу на дизельне пальне — з 139 до 330 євро за тисячу літрів. За умови незмінності курсу євро на рівні теперішнього, ціна бензину зросте приблизно на 7 гривень, а дизельного пального — майже на 10 гривень.

Акцизний збір на автомобільний газ у першій реакції законопроєкту мав здорожчати майже невідчутно — з 59 до 70 євро за тисячу літрів. Проте в поточній реакції задекларована цифра у майже 280 євро. Якщо вона залишиться незмінною, автогаз в Україні стане найдорожчим в Європі. Раніше експерти уже давали невтішні прогнози щодо цього.

Але така новина не стала великою несподіванкою. Днями "Телеграф" уже писав, що здорожчання пального неминуче. Відповідне рішення Кабмін готував ще в понеділок.