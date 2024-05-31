На крок ближче до порожніх заправок? Відома мережа АЗС заявила про різке скорочення продажу через мобілізацію

Усе через мобілізацію

Українці почали менше купувати пального. Зниження об’єму продажу помітили ще на початку війни, але тоді на це були свої причини. Зараз це — мобілізація.

У перший тиждень після початку дії закону про мобілізацію продаж пального на АЗС ОККО впав на 12-15%. Наскільки сильно, залежить від регіону, каже Василь Даниляк, СЕО групи. Йдеться про роздрібний продаж пального, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після початкового падіння реалізація пального на АЗК ОККО зросла на 4%. Однак, з початку повномасштабного вторгнення Росії український паливний ринок в цілому скоротився на 25%, а протягом першого року — на 32%.

Василь Даниляк зазначив, що через масовий виїзд українців за кордон група не бачить перспектив для значного розширення діяльності на ринку B2C (бізнес для споживача). Тому перспектив для створення нових робочих місць немає.

Насправді експерти б’ють на сполох уже кілька місяців, адже з початку року в Україні спорожніли заправки. Продаж зараз дуже поганий, адже кошмарять ТЦК, каже Дмитро Льоушкін, колишній власник АЗС "Прайм". Тому закон про мобілізацію — не перша, але й одна з основних передумов скорочення ринку пального в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що за покинуті за кордоном фури заплатять звичайні українці. Ця ситуація негативно позначиться на ціні пального.