Tesla чи бензиновий BMW? Чим швидше та дешевше доїхати з Києва до Івано-Франківська чи Львова (відео)

Хто ж програв битву між Tesla та BMW?

Раніше власниками електрокарів були передусім ті, кому потрібно їздити лише в межах міста. Адже вважалось, що авто з електродвигуном не зручні на трасі, а через необхідність зарядок, які є не завжди, така поїздка може бути і ризикованою. Та цей міф давно розвіяли. Зараз залишається питання, чи дійсно зручно та дешевше подорожувати електрокаром у порівнянні з бензиновим автомобілем.

Власник електрокара Tesla з ніком dushenk0 в Інстаграмі порівняв вартість та час поїздки на своєму авто. А потім, продавши електричний автомобіль, пересів у BMW з бензиновим двигуном і розповів про свій досвід пересування цими машинами між містами.

Чим вигідніше та швидше їздити — електрокаром чи бензиновим авто

Отож, перша поїздка маршрутом Київ-Львів обійшлась у 2455 гривень і майже 12 годин часу (оскільки кожна із трьох зарядок займала від 30 до 50 хвилин). До того ж власник підрахував, що під час зарядки він з обраницею купували поїсти, і це обійшлось їм ще у 1700 гривень.

Чоловік цим результатом страшенно не задоволений. Тому він вирішив змінити свій електрокар на BMW X5. Цього разу блогер відправився з Києва до Івано-Франківська (різниця між маршрутом Київ-Львів — 70 км) і витратив на поїздку 3712 гривень (+хотдог приблизно 80 гривень). Маршрут зайняв наполовину менше, ніж на Tesla, проте на тисячу гривень дорожчий.

Власник зазначає, що електрокаром в Україні вигідно володіти лише тоді, коли ви заряджаєте його від домашньої зарядки. Хоча, ймовірно, ця перевага ненадовго, адже уряд збирається підвищити тариф на електроенергію в Україні у кілька разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує 1 км дороги вашим автомобілем на бензині, дизелі, газі та електриці. Розрахунки тут дуже прості.