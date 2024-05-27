Пальне в Україні неминуче здорожчає і потягне за собою усі ціни: Кабмін готує відповідне рішення

Підвищення акцизів на бензин та дизельне пальне може призвести до серйозних негативних наслідків для бізнесу та населення

Кабінет Міністрів уже готує рішення щодо підвищення податку на пальне впродовж кількох років, а перше підвищення ставок акцизу відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до € 242,60 за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до € 177,6 за 1000 л. В уряді необхідність таких дій пояснюють тим, що це необхідно для виконання директиви 2003/96/ЄС.

Таким чином 1 літр бензину одразу здорожчає щонайменше на 1,5 грн. А це призведе до росту цін на усі товари та послуги.

Проте член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв'ю "Київ24" обнадійливо обмовився, що пересічні українці відчують здорожчання не раніше вересня-жовтня. "Але зараз у продуктах харчування ми цього не відчуємо, бо основна доля пального припадає на момент збирання продуктів з полів. Тобто підняття ціни на дизель у продуктах ми побачимо десь у вересні-жовтні місяці, але там будуть й інші складові, які впливають на ріст ціни" – зазначив він.

Але якщо Верховна Рада таки підтримає урядову пропозицію, то перше підвищення цін на пальне припаде на початку жнив. Це створить проблеми для аграріїв, які не можуть заздалегідь запасати пальне, оскільки склади можуть стати ціллю для російських ударів.

Сергій Куюн, відомий експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А-95, тим часом наголошує на тому, що ціни на пальне в Україні будуть залежати від світової ринкової кон'юнктури в момент запровадження нових податків. Якщо закупівельні ціни на пальне будуть знижуватися, то підвищення акцизів не відчуватиметься так гостро на кінцевій ціні для споживачів.

Однак, у разі стабільних або зростаючих світових цін на пальне, українським споживачам слід очікувати підвищення цін: бензин може подорожчати на 1,5 гривні за літр, дизельне пальне – на 2 гривні за літр, а скраплений газ – на 5,5 гривні за літр.

Уряд також готує до впровадження законопроєкт, спрямований на підвищення податків, що включає зміни в податку на додану вартість (ПДВ), військовому зборі та оподаткуванні фізичних осіб-підприємців (ФОП). Згідно з попередніми оцінками, ці зміни можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету в межах від 160 до 220 мільярдів гривень щорічно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Україну може чекати дефіцит пального. Всьому виною є новий закон про мобілізацію.