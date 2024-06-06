Без камер, але не без пригод: усі плюси та мінуси tubeless-шин

Шини без окремої повітряної камери всередині стають все більш популярними для сучасних автомобілів

Безкамерні шини все частіше встановлюють на сучасні автомобілі, особливо преміумкласу, оскільки вони підвищують безпеку та забезпечують більшу впевненість на дорозі у разі проколу. Це вид шини, в якому відсутня камера, а борт шини примикає герметично до диска колеса.

Безкамерні (або tubeless) шини мають низку переваг у порівнянні з традиційними камерними шинами. Їхня здатність продовжувати рух на певну відстань після втрати тиску повітря підвищує безпеку та знижує ризик аварійних ситуацій. Але, крім того, вони можуть виявитися і вигіднішим варіантом для водіїв. Ось деякі особливості.

1. Менша вага

Відсутність камери робить безкамерні шини легшими порівняно з камерними. Це позитивно позначається на керованості та паливній економічності автомобіля, особливо для позашляховиків.

2. Стійкість до проколів

Безкамерні шини більш стійкі до невеликих проколів. При проколі камерної шини відбувається повна втрата тиску, що є критичним для експлуатації. Безкамерні шини дозволяють продовжити рух деякий час, періодично підкачуючи колесо.

3. Простота ремонту

Для ремонту невеликих проколів у безкамерних шинах не потрібно знімати колесо, на відміну від камерних шин, де необхідне повне розбирання. Це можна зробити прямо на місці спеціальною пастою.

4. Тривалий термін служби

Безкамерні шини, як правило, служать довше за камерні завдяки відсутності камери, яка може пошкоджуватися і втрачати герметичність. Ці фактори роблять безкамерні шини кращим варіантом для багатьох сучасних автовиробників, попри їхню вищу вартість у порівнянні зі звичайними шинами.

Але за всіх своїх переваг, безкамерні шини також мають низку недоліків. Одним з головних є їхня вища вартість у порівнянні з традиційними камерними шинами. Також варто враховувати й інші моменти.

1. Вразливість при пошкодженні диска

Якщо диск безкамерної шини пошкоджено, порушується герметичність, що може призвести до повного виходу колеса без можливості ремонту на місці. Оскільки безкамерні шини герметично запечатані на диску під час виробництва, будь-яке пошкодження диска, наприклад від наїзду на велику вибоїну або бордюр, може порушити герметичність і призвести до швидкої втрати тиску.

2. Складність ремонту у польових умовах

Виконувати складні ремонтні роботи із безкамерними шинами в польових умовах без спеціального обладнання важко. Процес бортування (установки шини на диск) складніший, ніж з камерними шинами.

3. Вразливість місця з’єднання шини та диска

Порушення герметичності в місці з’єднання шини та диска неминуче призводить до втрати тиску та необхідності ремонту. Щобільше, визначити наявність витоку повітря зі з’єднання може бути непросто, доки тиск не впаде критично низько.

4. Ризик розбортування при низькому тиску

Зниження тиску в безкамерних шинах при їзді по м’яких ґрунтовках небезпечне, оскільки може призвести до розбортування (сходження шини з диска). За таких умов камерні шини мають перевагу.

Вибір між безкамерними та камерними шинами залежить від умов експлуатації автомобіля. Безкамерні шини більш практичні для міської їзди, але в умовах бездоріжжя камерні шини можуть виявитися кращими через меншу вразливість до пошкоджень та можливості ремонту в польових умовах.

Раніше "Телеграф" писав, чому шини стираються з боків і всередині. Нерівномірне зношування протектора або боковин — це сигнал про явну несправність.