Экономия или проблеми: стоит ли покупать шины, пролежавшие пару лет на складе

Шины – важная часть автомобиля, ведь это единственные точки контакта с дорогой. Покупая их, старайтесь выбирать лучшие, которые можете себе позволить.

У шин есть несколько сезонных пиков продаж, когда автовладельцы покупают летнюю или зимнюю резину. А вот в условное "межсезонье" можно найти шины по очень заманчивой цене.

Многие автолюбители знают о том, что у каждого товара есть срок годности, который начинает отсчитываться с даты производства, и автомобильная резина – не исключение. Поэтому бытует мнение, что стоит избегать покупки шин, пролежавших на складе 2-3 года. Но действительно ли такие шины хуже "свежих".

Новая, но старая резина

Если шина не использовалась, это не означает, что она на 100% новая. Часто в розничных магазинах можно найти "новые" шины, выпущенные год или более назад. На вид они не отличаются от недавно произведенных: протектор в хорошем состоянии, заводские наклейки на месте. Но не все так безупречно: со временем резина начинает высыхать и трескаться, особенно если условия хранения не были идеальными. Поэтому при покупке шин важно проверять дату их производства.

Как определить дату изготовления шины

На боковине шины всегда указаны четыре цифры, обозначающие неделю и год производства. Все шины, выпущенные после 2000 года, имеют такую маркировку. Иногда дата может быть указана на внутренней стороне шины, тогда потребуется более тщательный осмотр.

Что происходит с шиной со временем

Старые шины можно сравнить с обычной резинкой, которая высыхая, теряет эластичность и покрывается трещинами. С каучуком происходит то же самое: часть химических веществ испаряется, и в полотне появляются микротрещины. Это может происходить как на поверхности, так и внутри шины, что делает её менее безопасной.

Срок хранения и службы шины

Автопроизводители, ассоциации производителей резины и сами производители шин имеют разные мнения относительно срока хранения и службы шин. Например, Ford, Nissan и Mercedes-Benz рекомендуют менять шины спустя шесть лет с даты их выпуска, независимо от состояния протектора. Американская ассоциация производителей резины считает, что невозможно точно указать срок годности шин, так как на это влияют условия хранения. Британская ассоциация производителей резины советует не использовать шины, пролежавшие на складе более шести лет, и утилизировать те, которым исполнилось 10 лет.

Michelin же заявляет, что срок годности шины следует отсчитывать с момента её установки на автомобиль, а не с даты производства. Многолетние испытания в разных странах подтвердили незначительные различия в характеристиках между новыми шинами и шинами, хранившимися три года. Тем не менее Michelin согласна с тем, что шины старше 10 лет должны быть утилизированы.

Итак, стоит ли покупать шины, хранившиеся 2-3 года? Чаще всего они ничем не уступают недавно выпущенным. Для большинства автовладельцев такие шины не представляют проблемы, так как протектор изнашивается за три-четыре года при годовом пробеге 15 000-25 000 километров, что раньше срока деградации резиновой смеси.

Однако, более старых шин стоит избегать, даже если они дешевле. Если вы редко пользуетесь автомобилем, предпочтительнее покупать шины с самой свежей датой производства.

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