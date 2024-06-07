Безпека на дорозі в спекотну погоду: що потрібно знати водіям

Літня спека може стати справжнім випробуванням для водіїв, особливо коли температура повітря сягає критичних позначок

Згідно з дослідженнями вчених, в спекотний період кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах зростає. При температурі повітря +27°С небезпека виникнення аварії збільшується на 6%, при +32°С вона сягає 13%, а при 37°С — 33%.

Щоб пережити спекотні дні без аварій, водіям варто бути надзвичайно уважними і до себе, і до ситуації на дорозі, і до свого авто. Ось кілька порад, що допоможуть почувати себе більш впевнено за кермом влітку.

Охолодження салону

Охолоджуйте салон авто протягом 5 хвилин перед і після поїздки. Для цього зробіть такий собі протяг: відкрийте вікна та багажник для провітрювання. Вмикайте кондиціонер через 5 хвилин після початку поїздки, щоб запобігти появі грибка та теплового удару. Паркуйте автомобіль в тіні, де він буде найменше знаходитися під прямими сонячними променями. А після паркування вивертайте кермо на 180 градусів, щоб воно не нагрівалося.

Режим їзди

За можливості, використовуйте авто рано вранці або ввечері, коли не так спекотно. Контролюйте швидкісний режим, враховуючи можливі оптичні ілюзії через спеку. Уникайте різких гальмувань на гарячому асфальті, щоб не втратити контроль над авто. Також тримайте в машині декілька пляшок питної води та пийте її достатньо під час подорожі.

Додаткові заходи

Використовуйте спеціальну шторку на лобове скло для зменшення нагрівання салону. Регулярно перевіряйте працездатність системи охолодження, рівень мастила та охолоджувальної рідини у вашому авто.

Вдягайте світлий легкий одяг вільного крою з натуральних тканин, наприклад, тонкого льону. Та не залишайте в салоні чутливі до температури предмети: скляні пляшки, аерозолі тощо. Дотримуючись цих порад, ви зможете безпечно та комфортно пережити спеку за кермом автомобіля.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна залишати пляшку з водою в авто влітку. Наслідки можуть бути плачевними.