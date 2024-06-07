Безопасность на дороге в жаркую погоду: что нужно знать водителям

Летняя жара может стать настоящим испытанием для водителей, особенно когда температура воздуха достигает критических отметок

Согласно исследованиям ученых, в жаркий период количество ДТП на дорогах растет. При температуре воздуха +27°С опасность возникновения аварии увеличивается на 6%, при +32°С она достигает 13%, а при 37°С – 33%.

Чтобы пережить жаркие дни без аварий, водителям следует быть чрезвычайно внимательными и к себе, и ситуации на дороге, и к своему авто. Вот несколько советов, которые помогут чувствовать себя увереннее за рулем летом.

Охлаждение салона

Охлаждайте салон авто в течение 5 минут до и после поездки. Для этого сделайте своеобразный сквозняк: откройте окна и багажник для проветривания. Включайте кондиционер через 5 минут после начала поездки, чтобы предотвратить появление грибка и теплового удара. Паркуйте автомобиль в тени, где он будет меньше всего находиться под прямыми солнечными лучами. А после парковки выворачивайте руль на 180 градусов, чтобы он не нагревался.

Режим езды

По возможности, используйте авто ранним утром или вечером, когда не так жарко. Контролируйте скоростной режим, учитывая возможные оптические иллюзии из-за жары. Избегайте резких торможений на горячем асфальте, чтобы не потерять контроль над автомобилем. Также держите в машине несколько бутылок питьевой воды и пейте ее во время путешествия.

Дополнительные меры

Используйте специальную шторку на лобовом стекле для уменьшения нагрева салона. Регулярно проверяйте работоспособность системы охлаждения, уровень масла и охлаждающей жидкости в автомобиле.

Надевайте светлую легкую одежду свободного кроя из натуральных тканей, например, тонкого льна. И не оставляйте в салоне чувствительные к температуре предметы: стеклянные бутылки, аэрозоли и т.д. Следуя этим советам, вы сможете безопасно и комфортно пережить жару за рулем автомобиля.

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