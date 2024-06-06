Наслідки будуть плачевні: ось чому не можна залишати пляшку з водою в авто влітку (відео)

Одна пляшка може стати причиною великої пожежі

Спекотне літо — справжнє випробування для автомобілістів. Проте, крім звичних незручностей, існує одна несподівана небезпека, про яку необхідно пам'ятати.

Пластикова пляшка з водою, залишена на сидінні, може стати причиною пожежі у вашому автомобілі. При цьому — за лічені хвилини. Відповідне відео показав далекобійник на каналі Idaho Power. Розповідаємо про причину загоряння детальніше.

Пожежа через пляшку з водою: як це працює

Все через ефект заломлення сонячних променів. Прозора рідина в пляшці діє наче лінза, концентруючи світло в одній точці. А влітку сонячна активність достатньо висока, щоб ця крапка досягла температури займання оббивки сидінь. Відтак, маленька необережність може обернутися справжньою бідою.

Експерти застерігають: не залишайте будь-які прозорі пластикові пляшки з рідиною на відкритих поверхнях автомобіля під прямими променями сонця. Навіть якщо здається, що сьогодні не так спекотно, ризик все одно існує. Оббивка може зайнятись уже за 10-15 хвилин. Тому краще прибрати воду у бардачок.

Звичайно, ймовірність виникнення пожежі через пляшку з водою не дуже висока. Однак такі випадки траплялися, і в майбутньому ризик буде лише зростати через глобальне потепління. Тож не ігноруйте це застереження та проявляйте пильність. Кілька секунд на те, щоб прибрати пляшку — і ви уникнете прикрих наслідків.

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