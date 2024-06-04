Чому професіонали обирають твердий віск для догляду за автомобілями: розкриваємо секрет досконалого блиску

Хочете, щоб ваш автомобіль виглядав як новенький? Секрет — у використанні твердого воску

Кожен водій шукає спосіб зберегти ідеальний зовнішній вигляд авто довше, ніж до наступного миття. Для таких випадків придумали спеціальний захисний засіб, який надійно оберігає лакофарбове покриття від води, сонця та пилу, і надає кузову сліпучого глянцю.

Твердий віск для авто — це спеціальне захисне покриття, яке наноситься на лакофарбове покриття автомобіля для захисту та додання додаткового блиску. Розглянемо докладніше, навіщо він потрібний і як ним користуватися.

Для чого потрібний твердий віск для авто

Твердий віск виконує кілька важливих функцій:

Захищає лакофарбове покриття від впливу ультрафіолету, дрібних подряпин, корозії та вицвітання.

Створює додатковий водовідштовхувальний шар, завдяки чому краплі води легко скочуються з кузова.

Надає чудового глибокого блиску пофарбованим поверхням автомобіля.

Як довго тримається твердий віск на авто

Термін служби твердого воску залежить від якості продукту та умов експлуатації. Загалом захисні властивості зберігаються від 3 до 6 місяців. Після цього покриття починає втрачати блиск і потрібно повторне нанесення.

Який віск краще використовувати для автомобіля

Для досягнення найкращих результатів рекомендують використовувати високоякісні воски, що містять карнауба, від відомих виробників. Карнауба — це натуральна воскова смола, що забезпечує високий ступінь захисту та неймовірний блиск.

Скільки коштує покрити авто твердим воском

Ціна послуги з нанесення твердого воску в автосервісі в Україні становить від 1500 до 3500 грн за увесь автомобіль залежно від його розміру та матеріалів, що застосовуються. Самостійна обробка із купівлею воску (від 400 грн) обійдеться дешевше.

Що краще – твердий або рідкий віск

І у твердого, і рідкого воску є переваги. Твердий віск утворює більш міцне та довговічне покриття, але потребує значних зусиль при нанесенні. Рідкий віск наноситься легше, але тримається менше. Для регулярної обробки авто краще використовувати обидва види воску.

Як довго сохне твердий віск

Після нанесення твердого воску знадобиться близько 30 хвилин повного висихання. У цей час не рекомендується допускати попадання прямих сонячних променів на оброблені поверхні. Після висихання потрібно прибрати надлишки воску спеціальною серветкою або полірувальною машинкою.

Насамкінець можна сказати, що якісний твердий віск — відмінний спосіб захистити і зберегти чудовий зовнішній вигляд вашого автомобіля на довгий час. Головне — використовувати перевірені матеріали та дотримуватися технології нанесення.

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