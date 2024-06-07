Впоратись зі слідами від комах на склі та кузові авто допоможе засіб, який є у кожного вдома

Сліди від комах — це те, що найбільше дратує влітку

З настанням теплої пори року більшість автомобілістів стикається з проблемою слідів від комах. Навіть після звичайного миття автомобіля чи використання антимошки ці невиразні цятки залишаються на лакофарбовому покритті, псуючи зовнішній вигляд транспортного засобу.

Однак не варто впадати у відчай та витрачати чималі кошти на спеціалізовані автохімікати. Виявляється, ефективно впоратися з недоліком допоможе звичайнісінький засіб, який є у кожного вдома.

Як прибрати сліди від комах на кузові авто

Йдеться про засіб для миття посуду. Його застосування для вказаної мети може здивувати, однак результат переконає найбільших скептиків.

Алгоритм дій простий: на попередньо очищену та висушену поверхню кузова наноситься невелика кількість миючого засобу за допомогою вологої ганчірки. Після цього слід зачекати деякий час, поки нанесений склад підсохне.

Наступним кроком буде змивання засобу, під час якого відбудеться видалення в'їдливих слідів від комах. Використайте для цього чисту та мокру ганчірку. Після висихання автомобіль знову матиме привабливий та доглянутий вигляд, а його власник зекономить чималі кошти на спеціалізованих автохімікатах.

Раніше "Телеграф" писав, як не перетворити звичайне ГБО на бомбу уповільненої дії. Це особливо актуально влітку, під час шаленої спеки.