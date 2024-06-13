Європейцям варто забути про дешеві електрокари? Мита на китайські "зелені авто" значно підвищують

Цей радикальний крок має захистити європейських автовиробників від дешевого імпорту, але може загальмувати перехід на екологічний транспорт

Європейський Союз вирішив захистити своїх автовиробників від дешевого імпорту електромобілів з Китаю. Для цього ЄС запроваджує мита до 48% на "електрички" з Піднебесної. Чому виникла така різка реакція і що це означає для споживачів?

Брюссель звинувачує Пекін у тому, що той незаконно субсидіює своїх виробників електромобілів. Мовляв, китайський уряд роздає компаніям дешеві кредити, податкові пільги та інші преференції. Це дозволяє BYD, SAIC та іншим "китайцям" демпінгувати ціни в Європі.

Доступність під ударом

Наразі середньостатистичний європеєць не може собі дозволити електромобіль через високу ціну. Дешеві китайські моделі могли б розв'язувати цю проблему. Однак після запровадження мит ціни залишаться недосяжними для багатьох споживачів. А це гальмуватиме перехід Європи на екологічний транспорт.

Хто і скільки платитиме

Найвищі 48% мита запроваджено для SAIC, яка відмовилася співпрацювати з розслідуванням ЄС. BYD зі своїм бюджетним Seagull доведеться сплачувати 17,4%. Geely — 20%, а іншим китайцям — 21% від вартості авто. Але не лише китайці постраждають. Мита зачеплять і європейські корпорації, такі як BMW, Volvo, Renault, що імпортують електромобілі з Китаю. А от Tesla зі своїми Model 3 може розраховувати на індивідуальну ставку.

Торгова війна з Піднебесною?

Пекін вже погрожує відплатними заходами в сільському господарстві, авіації та автопромі. Однак повністю закривати європейський ринок для своїх електромобілів китайцям навряд чи вигідно. Поки що мита ЄС є тимчасовими. До листопада сторони можуть спробувати досягти компромісу на переговорах. А от чи вдасться їм це — залежатиме і від політичних змін всередині самого Євросоюзу.

Раніше "Телеграф" писав, що через чутки про це компанія Volvo Car AB почала переносити виробництво китайських електромобілів до Бельгії. Це зокрема стосується моделей Volvo EX30 і EX90.