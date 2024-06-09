ЄС планує "підкрутити гайки" імпорту китайських електрокарів: автовиробник Volvo вже відреагував

Тарифи ще не запровадили

Компанія Volvo Car AB почала переносити виробництво китайських електромобілів до Бельгії, оскільки Європейський Союз готується ввести мито на китайські електричні автівки. Нагадаємо, раніше ЄС ухвалили подібне рішення щодо російського зерна.

Крім перенесення виробництва моделей Volvo EX30 і EX90, автовиробник також планує перенести збірку деяких моделей, що призначені для Великої Британії. Про це повідомляє видання "Bloomberg".

"Очікується, що ЄС вже наступного тижня повідомить виробникам електромобілів у Китаї чи буде він запроваджувати тимчасові тарифи з 4 липня, які підвищать імпортне мито вище поточного рівня в 10%. У відповідь на це Китай минулого тижня звинуватив ЄС у роботі над "придушенням" китайських компаній і заявив, що вживатиме заходів для захисту своїх інтересів", — пише видання.

Разом з тим, як повідомила сьогодні агенція "Xinhua", звинувачення Китаю в недобросовісній конкуренції абсолютно безпідставні. Про це китайське видання написало посилаючись на слова міністра торгівлі Китаю Ван Веньтао.

"Маємо надію, що ЄС відмовиться від торгового протекціонізму та повернеться на шлях діалогу та співпраці", — мовив Веньтао, пише "Xinhua".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Європейський Союз та Європейський парламент 8 квітня попередньо погодили посилення обмежень на імпорт деяких видів агропродукції українського виробництва. Мова йде про цукор, кукурудзу та особливо про м'ясо птиці – останній пункт викликає посилену істерику в європейських фермерів.