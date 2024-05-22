Відомі виробники електрокарів знижують ціни майже на 18 тисяч доларів: такого ще не було

Найвідоміші бренди дарують знижки на свої електрокари

Через слабкий інтерес та велику конкуренцію виробники електрокарів почали знижувати ціни на свої продукти. Так вони намагаються також відповідати мандату ZEV, який передбачає, що цього року продаж електромобілів має складати щонайменше 22%.

SMMT Товариство виробників і торговців автомобілями у Великобританії повідомило, що суттєвого приросту продажу авто з електродвигунами немає. Прогнозується, що у 2024 році частка продажу електромобілів на ринку складатиме 19,8%. Це значно менше, ніж необхідні 22%, пише Аutocar.

У зв’язку з цим найбільші виробники електрокарів намагаються простимулювати потенційних покупців. Дослідження Autocar показало, наскільки значними є ці знижки.

На які авто передбачено знижку

Найбільша знижка, яку вони знайшли, — це на автомобіль Audi E-tron GT Quattro. Він пропонується на 14 тисяч фунтів стерлінгів дешевшим, ніж зазвичай. За сьогоднішнім курсом це майже 18 тисяч доларів. Значними також є знижки на Q8 E-tron — понад 7 тисяч фунтів — і Q4 E-tron — 5700 фунтів.

Та Audi така не одна. Наприклад, BMW пропонує знижки у розмірі від 1500 до 4000 фунтів, а Lexus — на близько 6000 фунтів. Багато угод супроводжуються пропозиціями безкоштовних зарядних пристроїв.

Раніше "Телеграф" писав, що Tesla анонсувала суттєві знижки на всі моделі електрокарів. Деякі з цих машин мають незначний пробіг, бо є виставковими зразками.