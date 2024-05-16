Електрокар за ціною хорошого велосипеда і це не жарт: які моделі можна купити в Україні за 4000 доларів

Компактні електромобілі будуть ідеальними для міського використання чи коротких поїздок

Сьогодні ринок електромобілів в Україні пропонує різноманітні моделі як нових, так і вживаних. Дешеві моделі електрокарів, доступні на вторинному ринку, варіюються не тільки за ціною і характеристиками, але іноді істотно відрізняються зовнішнім і технічним станом.

Купуючи бушні "електрички", важливо враховувати стан батареї та загальний технічний стан. Ці моделі вже могли заробити значний пробіг і використовуватися в далеко не щадних умовах. За плюс-мінус 4 тис. доларів зараз можна купити авто старше 10 років, що для електрокара — уже вік.

Citroen C-Zero 2011 року

Чотирьохдверний хетчбек, щойно пригнаний. У чудовому як технічному, так і візуальному стані. Два ключі та зарядка в комплекті, також працює кондиціонер. Розмитнений і готовий до постановки на облік. Ціна – 4 250 дол.

Mitsubishi i-MiEV 2011 року

Розмитнений та сертифікований електрокар. У рідній фарбі з підтвердженим пробігом 122 тис. км. Порт швидкого заряджання в комплекті. Є незначні ушкодження кузова. Ціна – 3800 дол.

Таку ж модель у темному корпусі, з пробігом всього 70 тис. км. можна знайти за 3 500 дол. З нюансів — невеликий люфт в редукторі відчутний при перемиканні D, R.

Peugeot iOn 2012 року

Компактне та містке авто, яке відмінно підійде для повсякденного використання. Запас ходу – до 100 км, акумулятор цілий на 62%. Ціна у різних продавців – від 3900 тис. дол.

Хоча ці електромобілі не можуть запропонувати таких вражаючих характеристик, як більш сучасні моделі, вони все ще є привабливими для тих, хто шукає бюджетний варіант для щоденного використання в місті.

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