Hyundai випустить свій найменший електрокар: Inster матиме запас ходу 355 км (фото)

Субкомпактний позашляховик коштуватиме близько 20 тисяч євро

Корейський автовиробник Hyundai вирішив подразнити публіку подробицями про свій новий електрокар. Зокрема, він опублікував перші зображення машини і навіть розповів деякі технічні характеристики про нього.

Згідно з першими подробицями, автомобіль належатиме до сегмента А, тобто субкомпактні машини. Це буде невеличкий позашляховик з запасом ходу в 355 км, пише Carscoops.

Що відомо про модель Inster

І, хоча прем’єра авто ще не відбулась (новинку покажуть у кінці червня на Пусанському міжнародному автосалоні), фотографії насправді розкривають дуже цікаві характеристики моделі. Перше, що впадає в очі, так це те, що вона дуже схожа на модель Casper у Південній Кореї. І, хоч Inster продаватиметься в Європі, авто може вийти на місцевий ринок під назвою Casper Electric.

Як повідомляє автовиробник, новий електромобіль встановить нові стандарти щодо безпеки, технологій та пробігу, як для авто цього класу. Тобто Inster буде міцним, але невеликим позашляховиком з класичним дизайном. Про інтер’єр даних також немає, але, заглянувши у салон, ми можемо побачити дисплей приладової панелі замість класичної панелі приладів. Інформаційно-розважальний дисплей стане трошки більшим, ніж у класичній моделі.

Очікується, що корейський електромобіль буде прямим конкурентом для нового Citroën e-C3, Renault 5 E-Tech Electric та Fiat 500 Electric. Коштуватиме він близько 20 тисяч євро. Такий цінник буде привабливим і становитиме серйозну загрозу для суперників на ринку.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує зарядка популярних моделей електрокарів з 1 червня і чи вигідно ними їздити. Через підвищення тарифів на світло багато власників "зелених" авто побоюються, що їхній транспортний засіб стане надто дорогим.