Двері як у Lamborghini, автопілот і запас ходу 1200 км: китайці створили нове автомобільне диво

Китайці уже не вперше дивують сучасними технологіями за доступну ціну

Dongfeng eπ 007 — це електричний седан, нещодавно випущений у Китаї. Він поставляється в чотирьох конфігурація, включно з версіями EREV і BEV, з цінами від 159 600 до 199 600 юанів (приблизно від 22 100 до 27 800 доларів США).

Автомобіль позиціонується як середній або великий седан, з розміром 4880/1895/1460 мм, колісною базою 2915 мм і коефіцієнтом лобового опору 0,209 cd. Про це пише видання Carnewschina.

Dongfeng eπ 007: дизайн і характеристики

Серед додаткових функцій — двері в формі ножиць, заднє антикрило з електроприводом і сім варіантів кольорів кузова. Що стосується освітлення, автомобіль може похвалитися добре впізнаваними фарами, що складаються зі 104 світлодіодних блоків, і задніми ліхтарями з 230 світлодіодних блоків. Він також має великий панорамний люк для достатнього природного освітлення.

Автомобіль пропонує різні інтелектуальні функції водіння, такі як попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль, допомога утримання в смузі руху, моніторинг сліпих зон і допомога при зміні смуги руху. Крім того, доступна система допомоги водієві вищого класу з вдосконаленим сенсорним обладнанням і можливостями дистанційного паркування.

Усередині автомобіля кабіна оснащена мінімальною кількістю фізичних кнопок і має 8,8-дюймову повноцінну РК-панель приладів та 15,6-дюймовий центральний екран керування. Операційна система автомобіля працює на чіпі Qualcomm Snapdragon 8155. Серед інших важливих функцій — аудіосистема преміумкласу з 20 динаміками, освітлення з 64 варіантами кольорів, бездротова зарядка телефону та вентиляція/обігрів передніх сидінь.

Усі моделі оснащені літій-залізо-фосфатними акумуляторами, які забезпечують швидку зарядку. Різні моделі пропонують різні характеристики:

200Pro (EREV): задній електродвигун 160 кВт/310 Нм, акумуляторна батарея ємністю 28,39 кВт·год, запас ходу 200 км.

530Pro (BEV): 160 кВт/310 Нм задній електродвигун, акумуляторна батарея 56,83 кВт·год, запас ходу 530 км.

620Pro (BEV): задній електродвигун 200 кВт/320 Нм, акумуляторна батарея ємністю 70,26 кВт·год, запас ходу 620 км

540AWD Max (BEV): два двигуни 400 кВт/640 Нм, акумуляторна батарея ємністю 70,26 кВт·год, запас ходу 540 км.

Базова модель 200Pro є гібридом — запас ходу на чистій електриці складає 200 км. Але разом з повним баком автомобіль може проїхати аж 1200 км.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Volkswagen створила перший електричний універсал. Авто отримало повний привід.