Европейцам стоит забыть о дешевых электрокарах? Пошлины на китайские "зеленые авто" значительно повышают

Этот радикальный шаг должен оградить европейских автопроизводителей от дешевого импорта, но может затормозить переход на экологический транспорт.

Европейский Союз решил оградить своих автопроизводителей от дешевого импорта электромобилей из Китая. Для этого ЕС вводит пошлины до 48% на "электрички" из Поднебесной. Почему возникла столь резкая реакция и что это значит для потребителей?

Брюссель обвиняет Пекин в том, что тот незаконно субсидирует своих производителей электромобилей. Мол, китайское правительство раздает компаниям дешевые кредиты, налоговые льготы и другие преференции. Это позволяет BYD, SAIC и прочим "китайцам" демпинговать цены в Европе.

Доступность под ударом

Пока среднестатистический европеец не может себе позволить электромобиль из-за высокой цены. Дешевые китайские модели могли бы решить эту проблему. Однако после введения пошлин цены останутся недостижимыми для многих потребителей. А это тормозит переход Европы на экологический транспорт.

Кто и сколько будет платить

Самые высокие 48% пошлины введены для SAIC, отказавшейся сотрудничать с расследованием ЕС. BYD со своим бюджетным Seagull придется платить 17,4%. Geely – 20%, а остальным китайцам – 21% от стоимости авто. Но не только китайцы пострадают. Пошлины коснутся и европейских корпораций, таких как BMW, Volvo, Renault, импортирующие электромобили из Китая. А вот Tesla со своими Model 3 может рассчитывать на индивидуальную ставку.

Торговая война с Поднебесной?

Пекин уже угрожает возмездными мерами в сельском хозяйстве, авиации и автопроме. Однако полностью закрывать европейский рынок для своих электромобилей китайцам вряд ли выгодно. Пока пошлины ЕС временные. До ноября стороны могут попытаться добиться компромисса на переговорах. А вот удастся ли им это, будет зависеть и от политических изменений внутри самого Евросоюза.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за слухов об этом компания Volvo Car AB начала переносить производство китайских электромобилей в Бельгию. Это касается моделей Volvo EX30 и EX90.