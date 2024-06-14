Закон на вашому боці: коли подвійну суцільну можна перетнути, не "нарвавшись" на штраф

Згідно з чинним законодавством, водій може уникнути штрафу за перетин подвійної суцільної смуги за певних обставин

На жаль, порушення правил дорожнього руху стало буденністю для чималої кількості українських водіїв. Багато хто ігнорує обмеження швидкості, не поступається дорогою пішоходам на переходах без вагомих причин. Деякі водії керують транспортним засобом у нетверезому стані, розмовляють по телефону під час руху або взагалі не мають при собі водійських документів. Нехтування правилами дорожнього руху часто призводить до аварійних ситуацій, травмувань та загибелі людей на дорогах.

Зокрема й перетин подвійної суцільної смуги є досить поширеним серед українських водіїв. Проте існують випадки, коли за таке порушення не передбачено грошового стягнення.

Виправдані причини для перетину

Згідно з чинним законодавством, водій може уникнути штрафу за перетин подвійної суцільної смуги, якщо розмітка була непомітною через сніг, листя чи інші перешкоди. Також штрафу не буде, якщо порушення сталося з метою запобігти аварійній ситуації та врятувати людські життя. У таких випадках водій діє за принципом крайньої потреби, коли порушення правил є вимушеним заходом для уникнення більшої шкоди.

Крім того, якщо немає альтернативних шляхів об'їзду, перетин подвійної суцільної смуги не карається штрафом. Наприклад, якщо на дорозі сталася аварія чи ремонтні роботи, і рух транспорту повністю заблокований, водіям доводиться виїжджати на зустрічну смугу, щоб продовжити рух.

Винятки для екстрених служб

Медики, рятувальники та правоохоронці також можуть безперешкодно перетинати подвійну суцільну смугу під час виконання екстрених завдань. Це пов'язано з тим, що затримка в їхньому русі може вартувати людського життя чи здоров'я. Проте водії екстрених служб повинні використовувати проблискові маячки та звукові сигнали, щоб попередити інших учасників дорожнього руху.

Штрафи за порушення

У всіх інших випадках перетин подвійної суцільної смуги тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж таке порушення призвело до аварійної ситуації, сума штрафу зростає до 1445 гривень, або ж водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на термін від 6 місяців до 1 року.

Варто зазначити, що українські Правила дорожнього руху передбачають кілька видів суцільних ліній, перетин яких також карається штрафом від 340 до 510 гривень. Серед них — біла суцільна лінія, широка біла суцільна лінія та стоп-лінія. Тому водіям слід бути особливо уважними та не порушувати розмітку, якщо на це немає вагомих причин.

Дотримання правил дорожнього руху є запорукою безпеки як для самих водіїв, так і для інших учасників дорожнього руху. Тож, навіть якщо ви поспішаєте чи вважаєте, що порушення є незначним, краще утриматися від перетину подвійної суцільної смуги, щоб уникнути штрафів та небезпечних ситуацій на дорозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яке порушення можуть покарати штрафом у 40 тисяч грн. Будьте обережними та не наступайте на чужі граблі.