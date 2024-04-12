За яке порушення ПДР в Україні "світить" штраф у розмірі 51 тисячі грн

Також можна втратити на тривалий час водійське посвідчення

В Україні існують різні суми за порушення того чи іншого правила дорожнього руху. Існують випадки, коли розплачуватися за свої дії на дорозі треба серйозно.

"Телеграф" розповідає, за що в Україні можна отримати штраф у розмірі 51 тисячі грн. Окрім того, порушення цього ПДР може призвести до втрати на тривалий час водійських прав.

За яке порушення ПДР передбчачений штраф у 51 тисячу грн

Таке грошове покарання передбачено за керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Також це стосується передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Так, від початку за це порушення ПДР передбачений штраф у розмірі 17 тисяч грн із позбавленням права керування транспортним засобом терміном на 1 рік. Якщо протягом року це порушення станеться знову, то сплатити вже доведеться 34 тисячі грн, а посвідчення відберуть вже на три роки. Якщо це сталося втретє за рік, то тут вже сума становить саме 51 тисячу грн і позбавлення прав на 10 років. Окрім того, відбудеться конфіскація транспортного засобу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, в яких випадках можна уникнути штрафу за перетин подвійної суцільної смуги. На жаль, але це порушення є досить популярним.