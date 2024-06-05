Перевізника на Прикарпатті оштрафували на 68 тис. грн: чим відзначилися його водії

Перевізник в Івано-Франківській області змушений сплатити рекордний штраф за масштабне порушення габаритно-вагових норм

Захист доріг є одним з пріоритетів для Укртрансбезпеки, адже перевантажені автівки завдають значної шкоди дорожньому покриттю та створюють загрозу безпеці руху. Надмірне навантаження на вісі транспортних засобів спричиняє передчасне руйнування дорожнього полотна, що вимагає додаткових коштів на ремонт та реконструкцію доріг.

Нещодавно в Івано-Франківській області інспектори відомства виявили грубе порушення габаритно-вагових норм з боку одного з місцевих перевізників. Під час рейдової перевірки інспектори зупинили два самоскиди марок SCANIA та VOLVO, що належать цьому перевізнику, для проходження габаритно-вагового контролю.

Перевірка показала вражаючі результати: перевищення загальної маси вантажівки SCANIA становило 22,89% (46,7 т при дозволеній максимальній фактичній масі 38 т), а перевищення загальної маси VOLVO сягнуло 23,9% (47,1 т при дозволеній максимальній фактичній масі 38 т). За два випадки перевантаження транспортних засобів порушник має сплатити штраф у розмірі 68 000 гривень. Після усунення вагових порушень вантажівки продовжили рух за своїм маршрутом.

Але окрім шкоди дорогам, перевантажені вантажівки створюють небезпеку й для інших учасників руху, адже мають гіршу керованість та збільшений гальмівний шлях, що підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод. Тому Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру, уникнути непередбачених видатків та збереже добру ділову репутацію.

Раніше "Телеграф" писав, що ці випадки, на жаль, не поодинокі. За подібне порушення у Чернігівській області оштрафували водія вантажівки на 51 тисячу.