Вилучення прав на 7 років і штраф 40 тисяч: українцям нагадали, за яке порушення ПДР жорстко карають

Будьте обережними і не наступайте на чужі граблі

Керування автомобілем без посвідчення водія може обернутися серйозними наслідками для порушників. За це правопорушення передбачено штраф від 425 до 40 800 гривень, позбавлення права керувати транспортними засобами на термін від 5 до 7 років.

А в окремих випадках — навіть вилучення автомобіля. "Телеграф" з посиланням на поліцію Тернопільщини нагадує деталі.

За що можуть забрати права на строк до 7 років

На Тернопільщині за добу виявили двох водіїв, які сіли за кермо без необхідних документів. Обидва випадки демонструють, наскільки легковажно деякі громадяни ставляться до заборони керувати транспортними засобами.

У пресслужбі поліції Тернопільщини розповіли про водія Peugeot Partner, якого зупинили вп'яте за останні сім місяців. Чоловік не лише керував автомобілем без прав, але й перебував у стані алкогольного сп'яніння. Виявилося, що ще в лютому 2022 року суд позбавив його права керування на 10 років, проте він продовжував ігнорувати це рішення.

Інший випадок стосується 29-річного мешканця села Лози. Незважаючи на п'ятирічну заборону керувати транспортними засобами, він сів за кермо Audi A4. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 382 Кримінального кодексу України, яка передбачає штраф до 17 000 гривень або позбавлення волі на строк до трьох років за умисне невиконання рішення суду.

Правоохоронці нагадують, що інформація про порушників та їхні автомобілі вноситься до спеціального порталу Нацполіції. Тому кожен водій повинен мати при собі повний комплект документів: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс та посвідчення водія.

Ці випадки підкреслюють важливість дотримання правил дорожнього руху та поваги до судових рішень. Водії мають усвідомлювати, що керування автомобілем — це не лише право, а й відповідальність перед законом та іншими учасниками дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Прикарпатті перевізника оштрафували на 51 тисячу гривень. Це один з найбільших штрафів.