Закон на вашей стороне: когда двойную сплошную можно пересечь, не "нарвавшись" на штраф

Согласно действующему законодательству, водитель может избежать штрафа за пересечение двойной сплошной полосы при определенных обстоятельствах

К сожалению, нарушение ПДД стало обыденностью для немалого количества украинских водителей. Многие игнорируют ограничение скорости, не уступают дорогу пешеходам на переходах без веских причин. Некоторые водители управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии, разговаривают по телефону во время движения или вообще не имеют при себе водительских документов. Пренебрежение правилами дорожного движения часто приводит к аварийным ситуациям, травмам и гибели людей на дорогах.

В том числе и пересечение двойной сплошной полосы достаточно распространено среди украинских водителей. Однако существуют случаи, когда за такое нарушение не предусмотрено денежное взыскание.

Оправданные причины для пересечения

Согласно действующему законодательству, водитель может избежать штрафа за пересечение двойной сплошной полосы, если разметка была незаметна из-за снега, листьев или других препятствий. Также штрафа не будет, если нарушение произошло с целью предотвратить аварийную ситуацию и спасти человеческие жизни. В таких случаях водитель действует по принципу крайней потребности, когда нарушение правил является вынужденной мерой во избежание большего вреда.

Кроме того, если нет альтернативных путей объезда, пересечение двойной сплошной полосы не наказывается штрафом. Например, если на дороге произошла авария или ремонтные работы и движение транспорта полностью заблокировано, водителям приходится выезжать на встречную полосу, чтобы продолжить движение.

Исключения для экстренных служб

Медики, спасатели и правоохранители могут беспрепятственно пересекать двойную сплошную полосу во время выполнения экстренных задач. Это связано с тем, что задержка в их движении может охранять человеческую жизнь или здоровье. Однако водители экстренных служб должны использовать проблесковые маячки и звуковые сигналы для предупреждения других участников дорожного движения.

Штрафы за нарушение

Во всех остальных случаях пересечение двойной сплошной полосы влечет штраф в размере 340 гривен. Если же такое нарушение привело к аварийной ситуации, сумма штрафа растет до 1445 гривен, или водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Стоит отметить, что украинские Правила дорожного движения предусматривают несколько видов сплошных линий, пересечение которых карается штрафом от 340 до 510 гривен. Среди них белая сплошная линия, широкая белая сплошная линия и стоп-линия. Поэтому водителям следует быть внимательными и не нарушать разметку, если на это нет веских причин.

Соблюдение ПДД является залогом безопасности как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения. Поэтому даже если вы спешите или считаете, что нарушение незначительно, лучше воздержаться от пересечения двойной сплошной полосы, чтобы избежать штрафов и опасных ситуаций на дороге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за какое нарушение могут наказать штрафом в 40 тысяч грн. Будьте осторожны и не наступайте на чужие грабли.