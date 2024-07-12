Про це мало хто знає: для чого насправді існує розмітка жовтого кольору

Не кожен водій це знає

Дорожня розмітка є невіддільною частиною системи організації дорожнього руху, яка допомагає водіям та пішоходам орієнтуватися на дорогах. Більшість з нас звикла до білої розмітки, яка позначає смуги руху, пішохідні переходи та інші елементи дорожньої інфраструктури. Однак мало хто звертає увагу на розмітку жовтого кольору, яка також присутня на наших дорогах.

Жовта розмітка має особливе значення і використовується для позначення специфічних зон та обмежень на дорозі. Вона покликана привернути додаткову увагу водіїв до певних ділянок, де діють особливі правила або обмеження.

Цікаво, що використання жовтої розмітки в Україні має свою історію та особливості. Довгий час вона застосовувалася обмежено, але з розвитком дорожньої інфраструктури та вдосконаленням правил дорожнього руху, її роль стала більш значущою.

Згідно з Правилами дорожнього руху України, а саме Розділом 34 "Дорожня розмітка", пункт 1.4, жовта розмітка має конкретне призначення. Цей нюанс мало хто знає, адже зміни були прийняті лише у 2021 році, і більшість водіїв не вивчали це в автошколі.

Відповідно до ПДР України, розмітка 1.4 жовтого кольору позначає місця, де заборонено зупинку транспортних засобів з тієї сторони, де вона нанесена. Ця розмітка застосовується самостійно або в поєднанні із знаком 3.34 і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру. Ці зміни були внесені постановою №1091 від 29.09.2021.

Крім того, в Україні існують й інші випадки використання жовтої розмітки, які зустрічаються рідше, але також мають важливе значення для організації дорожнього руху:

Розмітка 1.10.3 (коробчаста розмітка жовтого кольору) наноситься на проїзну частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя в разі виникнення затору. Ця розмітка допомагає запобігти блокуванню перехресть у години пік. Розмітка 1.17.1 жовтого кольору позначає зупинки маршрутних транспортних засобів. Вона допомагає водіям громадського транспорту та іншим учасникам руху чітко ідентифікувати місця зупинок. Розмітка 1.17.2 жовтого кольору позначає ділянку проїзної частини в межах зупинки трамвая, позначеної дорожніми знаками 5.42.1 і 5.42.2, за умови розташування трамвайних колій посередині проїзної частини. Ця розмітка важлива для безпеки пасажирів трамваїв та інших учасників дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві здійнявся скандал через "зебру" для обраних мажорів. Поява нового пішохідного переходу в цьому місці відбулось без погоджень з міською владою, кулуарно і завдяки "телефонному праву".