Є два способи: водіям розповіли, як оскаржити штраф за порушення ПДР у 2024 році

Не кожен штраф є справедливим чи правомірним

Водії знають, що найкращий спосіб уникнути штрафів — це дотримуватися правил дорожнього руху. Однак, якщо ви впевнені, що штраф було накладено помилково або з порушенням процедури, не бійтеся відстоювати свої права, використовуючи законні механізми оскарження.

Важливо пам'ятати, що кожен громадянин має право оскаржити такий штраф, якщо вважає його несправедливим або помилковим. Розглянемо покрокову інструкцію, як оскаржити штраф, які документи потрібні та які терміни слід враховувати.

Як оскаржити штраф ПДР у 2024 році

Перш за все, варто зазначити, що існує два основних шляхи оскарження штрафу: адміністративний (звернення до Національної поліції) та судовий. Вибір способу залежить від конкретних обставин справи та впевненості водія у своїй правоті.

Якщо ви вирішили оскаржити штраф через звернення до Національної поліції, необхідно діяти швидко. Термін подання скарги становить лише 10 днів з моменту отримання постанови про накладення штрафу.

Підготуйте письмову скаргу, де детально опишіть ситуацію, вкажіть на помилки або порушення з боку працівників поліції, якщо такі були. Не забудьте додати всі наявні докази: фотографії, відеозаписи, показання свідків. Подайте скаргу до відповідного підрозділу Національної поліції, який виписав штраф.

Судовий шлях оскарження передбачає подання адміністративного позову до суду. Це може бути ефективнішим способом, особливо якщо ви маєте вагомі докази своєї невинуватості. Для цього підготуйте позовну заяву, додайте копію постанови про накладення штрафу та інші документи, що підтверджують вашу позицію. Позов подається до адміністративного суду за місцем вашого проживання або за місцем вчинення правопорушення.

Важливо пам'ятати, що під час розгляду вашої скарги чи позову виконання постанови про накладення штрафу призупиняється. Це означає, що ви не зобов'язані сплачувати штраф до завершення процесу оскарження.

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