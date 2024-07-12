Об этом немногие знают: для чего на самом деле существует разметка желтого цвета

Не каждый водитель это знает

Дорожная разметка является частью системы организации дорожного движения, которая помогает водителям и пешеходам ориентироваться на дорогах. Большинство из нас привыкли к белой разметке, обозначающей полосы движения, пешеходные переходы и другие элементы дорожной инфраструктуры. Однако мало кто обращает внимание на разметку желтого цвета, также присутствующую на наших дорогах.

Желтая разметка имеет особое значение и используется для обозначения специфических зон и ограничений на дороге. Она призвана привлечь дополнительное внимание водителей к определенным участкам, где действуют особые правила или ограничения.

Интересно, что использование желтой разметки в Украине имеет свою историю и особенности. Долгое время она применялась ограниченно, но с развитием дорожной инфраструктуры и совершенствованием правил дорожного движения ее роль стала более значимой.

Согласно Правилам дорожного движения Украины, а именно Разделом 34 "Дорожная разметка", пункт 1.4, желтая разметка имеет конкретное назначение. Этот нюанс немногие знают, ведь изменения были приняты только в 2021 году, и большинство водителей не изучали это в автошколе.

Согласно ПДД Украины, разметка 1.4 желтого цвета обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств с той стороны, где она нанесена. Эта разметка применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.34 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра. Эти изменения были внесены постановлением №1091 от 29.09.2021г.

Кроме того, в Украине существуют и другие случаи использования желтой разметки, которые встречаются реже, но имеют важное значение для организации дорожного движения:

Разметка 1.10.3 (коробчатая разметка желтого цвета) наносится на проезжую часть в зоне перекрестка для предупреждения о запрещении въезда на перекресток в случае возникновения пробки. Эта разметка помогает предотвратить блокировку перекрестков в часы пик. Разметка 1.17.1 желтого цвета обозначает остановку маршрутных транспортных средств. Она помогает водителям общественного транспорта и другим участникам движения четко определить места остановок. Разметка 1.17.2 желтого цвета обозначает участок проезжей части в пределах остановки трамвая, обозначенной дорожными знаками 5.42.1 и 5.42.2, при расположении трамвайных путей посередине проезжей части. Эта разметка важна для безопасности пассажиров трамваев и других участников дорожного движения.

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