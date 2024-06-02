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Ви могли і не знати: з’їхати просто на узбіччя на трасі тепер не можна, за це загрожує штраф

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Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Міжміська траса
Міжміська траса. Фото Freepik

Відтепер заборонено зупинятися поза спеціально позначеними місцями, а за порушення передбачені суттєві штрафи

Ще в жовтні 2023 року були внесені зміни в Правила дорожнього руху, які регулюють порядок зупинки та стоянки транспортних засобів на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Ці нововведення супроводжуються і посиленням відповідальності та новими штрафами для порушників.

Дотримання правил зупинки та стоянки на автомагістралях та дорогах для автомобілів є надзвичайно важливим для убезпечення всіх учасників дорожнього руху. Неправильна зупинка або стоянка становить серйозну небезпеку, особливо на високошвидкісних дорогах, де будь-яка перешкода може стати причиною аварій.

Відповідно до оновлень, на автомагістралях і дорогах для автомобілів заборонено зупинятися, якщо немає спеціальних знаків для місць стоянки. Зокрема, забороняється зупинка на дорогах, якщо там немає знаків 5.42.1 — "Місце для стоянки", 5.42.2 — "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів", 5.42.3 — Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження, 5.43 "Зона стоянки" або 6.15 — "Місце відпочинку".

Штрафні санкції за порушення

Для забезпечення виконання нових правил були посилені штрафні санкції. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, передбачені такі штрафи за порушення правил зупинки та стоянки:

  • Недотримання правил зупинки та стоянки – штраф у розмірі 340 гривень.
  • Порушення правил, що створює перешкоди або загрозу для безпеки руху – штраф у розмірі 680 гривень.
  • Паркування на місцях для водіїв з інвалідністю без належних підстав – штраф від 1020 до 1700 гривень.

Ці штрафи мають на меті не тільки покарання порушників, але й превентивний ефект, спонукаючи водіїв дотримуватися правил і знижуючи ризик виникнення небезпечних ситуацій на дорогах.

Раніше "Телеграф" писав про штраф за невідповідне тонування скла. В Україні діють певні вимоги до світлопропускної здатності скла, яких обов'язково треба дотримуватися.

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