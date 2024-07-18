Дешевого пального більше не буде: Верховна Рада підвищила акцизи

Експерти дали прогноз, на скільки зросте кожен окремий вид пального

У четвер, 18 липня, Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за законопроєкт про підвищення акцизів на пальне. "За" проголосував 231 депутат.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Народний обранець також зазначив, що скандальна правка про суттєве збільшення акцизу на автогаз також ухвалена.

Законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизів: ключові моменти

За інформацією Ярослава Железняка, Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

Основні положення документа:

У другому читанні повернулись до початкової версії законопроєкту, яка була запропонована Урядом (йдеться про ставку акцизного податку саме у розмірі 250, а не 70 євро)

Акцизи підійматимуть поступово, і до 2028 року вони досягнуть максимальних показників, згідно з директивою ЄС.

Закон набере чинності з 1 вересня 2024 року.

Найбільше звичайних водіїв та бізнес непокоїть те, що акциз на автогаз зазнав суттєвих змін порівняно з версією, прийнятою у першому читанні. Нова ставка акцизу становить 250 євро, що в 3,57 раза більше за попередньо запропоновані 70 євро.

Експерти прогнозують, що таке значне підвищення акцизу призведе до різкого зростання цін на автогаз. Це своєю чергою спровокує загальне підвищення цін на товари та послуги, оскільки вартість пального є важливою складовою собівартості багатьох продуктів.

Зауважимо, що 250 євро — це акциз, який вступить в дію аж 1 січня 2028 року. Підвищення відбуватиметься поступово, і з 1 вересня 2024 року він складатиме 165 євро. За попередніми оцінками експерта паливного ринку Артема Куюна, це спричинить зростання ціни автогазу приблизно на 5 гривень.

Згідно з опублікованим графіком підвищення акцизів, у вересні 2024 року бензин додасть у ціні 1,5 гривні, а дизель — 1,85-2 гривні.

Раніше "Телеграф" писав, що не всі експерти негативно оцінюють підвищення акцизів на пальне в Україні. Наприклад, Артем Куюн вважає, що це підвищення — цілком логічне і закономірне. І взагалі — державі уже давно час почати заробляти на автогазі, адже це прямий шлях до зміцнення обороноздатності країни.