Дешевого топлива больше не будет: Верховная Рада повысила акцизы

Эксперты дали прогноз, на сколько вырастет каждый отдельный вид горючего

В четверг, 18 июля, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект о повышении акцизов на горючее. "За" проголосовал 231 депутат.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Народный избранник также отметил, что скандальная поправка о существенном увеличении акциза на автогаз тоже принята.

Законопроект №11256-2 о повышении акцизов: ключевые моменты

По информации Ярослава Железняка, Рада одобрила во втором чтении законопроект №11256-2, предусматривающий повышение акцизов на горючее.

Основные положения документа:

Во втором чтении вернулись к первоначальной версии законопроекта, предложенной Правительством (речь идет о ставке акцизного налога на газ именно в размере 250, а не 70 евро)

Акцизы будут подниматься постепенно, и к 2028 году они достигнут максимальных показателей согласно директиве ЕС.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Больше всего обычных водителей и бизнес беспокоит то, что акциз на автогаз претерпел существенные изменения по сравнению с версией, принятой в первом чтении. Новая ставка акциза составляет 250 евро, что в 3,57 раза больше предложенных 70 евро.

Эксперты прогнозируют, что столь значительное повышение акциза приведет к резкому росту цен на автогаз. Это в свою очередь спровоцирует всеобщее повышение цен на товары и услуги, поскольку стоимость горючего является важной составляющей себестоимости многих продуктов.

Заметим, что 250 евро — это акциз, который вступит в силу 1 января 2028 года. Повышение будет происходить постепенно, и с 1 сентября 2024 он составит 165 евро. По предварительным оценкам эксперта топливного рынка Артема Куюна, это повлечет за собой рост цены автогаза примерно на 5 гривен.

Согласно опубликованному графику повышения акцизов, в сентябре 2024 года бензин прибавит в цене 1,5 гривны, а дизель — 1,85-2 гривны.

Ранее Телеграф писал, что не все эксперты негативно оценивают повышение акцизов на горючее в Украине. Например, Артем Куюн считает, что это повышение вполне логично и закономерно. И вообще государству уже давно пора начать зарабатывать на автогазе, ведь это прямой путь к укреплению обороноспособности страны.