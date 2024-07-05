Автогаз "помре", а їздити на ГБО стане не вигідно? Експерт прокоментував скандальне підвищення акцизів на пальне

Стало відомо, на скільки підвищиться у ціні кожен вид пального

Влада готується підвищити акцизи на пальне. Перший крок у цьому напрямку уже зроблено — законопроєкт ухвалено у другому читанні. Та до другого читання він може надійти не зовсім у тому вигляді, який було ухвалено за основу. Річ у тім, що комітет ВР раптово схвалив до другого читання акциз на автогаз у розмірі не 70 євро, як раніше, а 250.

Ця різниця дуже суттєва і, цілком логічно, що вона викликала занепокоєння серед українців. Дехто почав навіть говорити про "неминучу смерть" ринку автогазу в Україні і те, що водії масово позбавлятимуться установок ГБО.

Щоб розібратися в ситуації та зрозуміти, наскільки обґрунтовані ці побоювання, "Телеграф" звернувся до експерта в галузі автомобільного ринку. Аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн розповів, що дійсно з 1 вересня акцизи на пальне в Україні можуть суттєво зрости. І найбільше зросте у вартості саме скраплений газ. Та щодо цього законопроєкту ще тривають обговорення, і наразі не відомо, у якому саме вигляді нардепи ухвалять кінцевий законопроєкт.

Наразі у Верховній Раді пропонують повернутися до початкової версії Уряду, яку пропонували ще до першого читання, але "провалили" під час голосування. Акцизи, впевнений Артем Куюн, мали бути збільшені набагато раніше, адже це суттєве наповнення держбюджету. Мова йде про кілька мільярдів, які не доотримав загальний фонд.

Щодо підвищення акцизів, то найбільшими противниками виступають аграрії, промисловики тощо. В хід іде багато маніпуляцій, наприклад, що гроші підуть у дорожній фонд. Але з 2022 року кошти з акцизів перераховуються у загальний фонд, тобто йдуть на оборону.

Артем Куюн вважає, що зростання вартості пального — це нормальний і закономірний процес. Крім того, є важливий нюанс: Україна повністю живе на донорську допомогу, але на війну ці гроші ми витрачати не можемо. Але власні податки на війну ми можемо витрачати. Тому підвищення акцизів — це спосіб змістити ці податки в інший бік, з фондів, які ми не можемо витрачати на війну, у фонди, які для цього призначені.

На скільки здорожчає автогаз

Згідно з графіком підвищення, з 1 вересня акциз на бензин складе 242.6 євро (було 213.5), на дизель — 177.6 євро (було 139.5), а на автогаз 165 євро (було 52). Згідно з останніми підрахунками, у результаті підвищення акцизів бензин здорожчає на 1,5 гривні, дизель — 1,8-2 гривні. Найбільше здорожчає автогаз — на 5 з половиною гривень, підрахував Артем Куюн.

Та на автогазі все одно буде вигідно їздити. Сьогодні літр автогазу коштує 26 гривень, а зросте у вартості до близько 30.50. Це не критично і не сильно відіб’ється на гаманцях українців. Зараз різниця між автогазом та бензином — "космічна" — близько 30 гривень. Їздити на автогазі просто стане менш вигідно, ніж раніше. Але це все одно буде економно. Співвідношення між автогазом та бензином складе 52% (після підвищення акцизів), і це "екстравигідно", каже Артем Куюн.

Експерт не розуміє такого масового невдоволення аграріїв та інших підприємців. Так, трішки здорожчають продукти, але це абсолютно закономірно під час війни. Державі час врешті-решт починати заробляти на автогазі. Українці змушені будуть платити більше, але це можна вважати донатом на армію, зазначив експерт. Адже гроші з акцизів підуть на зміцнення обороноздатності країни. І це насправді потрібно було зробити набагато раніше.

Раніше "Телеграф" також писав, наскільки подорожчають сигарети. Адже в січні 2025 року акциз зросте на 23%.