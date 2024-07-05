По 5 гривень на літрі - не межа: експерт розповів, які ціни на пальне будуть після підвищення акцизів

Авто з ГБО може стати не вигідним?

Комітет Верховної Ради України несподівано схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизу на автогаз з попередньо запланованих 70 євро до 250 євро за 1000 літрів. Це рішення викликало хвилю занепокоєння серед українських автомобілістів та експертів ринку.

Таке підвищення акцизів призведе до значного зростання цін на пальне. Про це у коментарі "Телеграфу" заявив Артем Куюн, аналітик Консалтингової групи А-95.

автогаз подорожчає найбільше — на 5,5 гривень за літр;

бензин зросте в ціні на 1,5 гривні за літр;

дизельне пальне подорожчає на 1,8-2 гривні за літр.

Однак експерт зазначає, що це не остаточні цифри, оскільки законопроєкт ще обговорюється, і кінцева версія може відрізнятися від поточної. "Сьогодні літр автогазу коштує 26 гривень, а може зрости до близько 30,50 гривень. Це суттєво, але не критично для споживачів," — пояснює Куюн.

Попри підвищення, експерт вважає, що використання автогазу все одно залишиться вигідним. За його словами, співвідношення цін між автогазом та бензином складе 52%, що все ще "екстравигідно" для водіїв. Не вигідно автомобіль автогазом заправляти, порівняно з бензином, буде, коли він (лише теоретично, бо цього не станеться) досягне позначки 47 гривень за літр.

Куюн також наголошує, що підвищення акцизів — це необхідний крок для наповнення державного бюджету, особливо в умовах війни. "Українці змушені будуть платити більше, але це можна вважати донатом на армію," — зазначає експерт.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Автогаз "помре", а їздити на ГБО стане не вигідно? Експерт прокоментував скандальне підвищення акцизів на пальне.

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