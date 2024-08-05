"Дай прикурити": як правильно запустити автомобіль з розрядженим акумулятором

Все про безпечне "прикурювання" автомобіля

Ситуація, коли акумулятор розряджається і машина відмовляється заводитись, може статися несподівано. У такий момент навряд чи вдасться замінити батарею, але на допомогу приходить метод "прикурювання" — підключення розрядженої батареї до зарядженого акумулятора іншого автомобіля.

Ця, здавалося б, проста процедура потребує певних знань та обережності, щоб не нашкодити електроніці обох транспортних засобів. Ось основні правила безпечного "прикурювання".

Підготовка

Перш за все, переконайтеся, що проблема дійсно у розрядженому акумуляторі, а не в інших несправностях. Огляньте підкапотний простір щодо пошкоджень проводки, витоків або незвичайних запахів. Якщо все гаразд, можна приступати до "прикурювання".

Для процедури вам знадобляться якісні дроти з надійними затискачами-крокодилами. Розташуйте автомобілі досить близько один до одного, але не допускайте, щоб вони торкалися одне одного. Заглушіть двигуни обох автомобілів і вимкніть електрообладнання.

Процес підключення

Підключення проводів слід виконувати у строгій послідовності. Почніть з під'єднання червоного дроту до позитивного полюса (+) розрядженого акумулятора, потім до позитивного полюса зарядженої батареї. Чорний дріт спочатку під'єднайте до негативного полюса (-) зарядженого акумулятора, а другий його кінець — до незабарвленої металевої частини двигуна або кузова автомобіля з розрядженою батареєю.

Запуск двигуна

Після підключення запустіть двигун автомобіля-донора і дайте йому працювати 5-10 хвилин. Потім спробуйте завести автомобіль із розрядженим акумулятором. Якщо з першої спроби не вдалося, зачекайте ще кілька хвилин і повторіть. Коли двигун успішно запуститься, дайте обом автомобілям попрацювати 2-3 хвилини, після чого можна починати відключення дротів. Важливо дотримуватися зворотного порядку: спочатку від’єднайте чорний провід з кузова, потім з негативного полюса, і тільки потім червоний з обох позитивних полюсів.

Важливі деталі

Пам’ятайте про кілька важливих нюансів. Не варто "прикурювати" автомобілі з характеристиками, що сильно відрізняються: дизельні краще "прикурювати" від дизельних, а бензинові — від бензинових. Уникайте підключення сучасних автомобілів до старих карбюраторних – це може пошкодити чутливу електроніку. Також не рекомендується прикурювати малолітражку від автомобіля з великим об’ємом двигуна.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно терміново бігти за новою батареєю, якщо загорівся індикатор акумулятора. Можливо, проблема зовсім не в ній.