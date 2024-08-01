Як змусити автомобільний акумулятор служити 10 років: секрет довголіття розкрито

Чи може автомобільний акумулятор служити 10 років?

Багато хто вважає, що заміна автомобільного акумулятора кожні 2-3 роки — це норма. Однак досвід деяких українських водіїв доводить, що АКБ може служити до 10 років і навіть більше.

Цікаво, що на багатьох автомобілях Volkswagen та Skoda, навіть 8-річних, часто трапляються оригінальні акумулятори. Подібна ситуація спостерігається і з деякими корейськими моделями, наприклад, Hyundai Getz, де АКБ може прослужити до 10 років. У чому ж його секрет?

Головний фактор довголіття АКБ

Аналіз показав, що ключовим фактором довголіття акумулятора є відсутність додаткового електрообладнання. Автомобілі, де крім штатної електроніки нічого не встановлено, мають набагато більший шанс на тривалу службу АКБ.

Встановлення сигналізації, сучасних гаджетів, потужних аудіосистем та інших додаткових пристроїв може значно скоротити термін служби акумулятора. Причина — постійне споживання енергії навіть у режимі простою.

Поради для продовження життя акумулятора

Не ставте зайві електричні пристрої в машину, щоб уникнути перевантаження електросистеми. Якщо вам потрібно встановити нові пристрої, зверніться до професіоналів, щоб вони зробили це правильно і безпечно. Час від часу перевіряйте, чи все гаразд з електрикою в авто. Регулярна діагностика допоможе виявити і виправити проблеми на ранніх етапах, що може запобігти серйозним поломкам. Коли маєте можливість, заряджайте акумулятор. Це допоможе продовжити його термін служби і забезпечить надійну роботу автомобіля.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно терміново бігти за новою батареєю, якщо загорівся індикатор акумулятора. Причина може бути зовсім в іншому.