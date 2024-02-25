Звичні дії водіїв, які непомітно розряджають акумулятор авто: такого ви точно не знали

Акумулятор в авто завжди розряджається у найнепотрібнішу мить

Сучасний автомобіль – це складний механізм, де найменші недоліки можуть призвести до непередбачуваних проблем. Однією з таких речей є акумулятор. Та часто стається так, що він розряджається. Стається це у найбільш непередбачуваний момент.

Його розряджання може бути спричинене кількома, на перший погляд, звичними діями водіїв, а також несправностями. Розповідаємо про ці проблеми детальніше.

Недостатня напруга

Поступове втрачання напруги внаслідок старіння або фізичної несправності акумулятора може призвести до його розрядження. Стається це не лише через поважний його вік, але й через корозію.

Холод

Зимові морози можуть збільшити опір внутрішнього хімічного процесу в акумуляторі, що стає причиною його виснаження. Відсутність регулярної перевірки рівня електроліту та заряду ще пришвидшить цей процес.

Споживання струму штатними системами

Сучасні автомобілі обладнані різними електричними системами, які можуть непомітно, але послідовно розряджати акумулятор. Наприклад, пристрої, такі як антиблокувальна система (ABS) та система стабілізації (ESP), можуть витрачати електроенергію, навіть коли автомобіль вимкнений.

Якщо власник забув щось вимкнути із розетки прикурювача, наприклад, зарядний пристрій для смартфона, то до ранку акумулятор може повністю розрядитись. Те ж саме може статися, якщо забути вимкнути підігрів скла чи сидінь.

Це може також статися через несправність, через яку надовго опинився увімкненим певний споживач енергії. Це може бути освітлення салону або багажника, стоп-сигнали, фари тощо.

Неправильна інсталяція додаткового обладнання

Встановлення додаткових пристроїв, таких як системи безпеки чи мультимедійні системи, можуть призвести до несправності акумулятора через неправильну інсталяцію.

Помилки при підключенні нових пристроїв можуть порушити нормальну роботу акумулятора та вивести його з ладу. Деякі з них можуть споживати енергію з акумулятора, навіть при вимкненому автомобілі.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо заблокувалось кермо в авто. Деколи це стається просто під час руху.