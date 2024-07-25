Маску і не снилось: вигадливі українці перетворили акумулятори Tesla на системи автономного живлення

Один акумулятор перетворюється аж на 12 автономних систем

На околиці Києва, в невеликому гаражі, група механіків досліджувала пошкоджений автомобіль Tesla, розбираючи його на частини. Однак їхньою метою було не відновлення авто, а вилучення акумулятора для подальшого використання для отримання джерела живлення для будинків та підприємств.

Вони можуть перетворити один непридатний акумулятор від Tesla на декілька домашніх енергетичних систем. Так український бізнес адаптується до постійних перебоїв з електропостачанням. Ці проблеми виникли внаслідок серії російських атак на енергетичну інфраструктуру України від початку року. Про це українці розповіли виданню Financial Times.

Як це працює

Як відомо, Росія пошкодила понад половину енергогенерувальних потужностей України. Це змусило енергетичні компанії впроваджувати масштабні відключення електроенергії по всій країні, залишаючи житлові будинки та підприємства без світла до 20 годин на добу.

Бізнес змушений пристосовуватися до нових реалій. У Києві біля магазинів і кафе можна побачити генератори, які вмикаю, коли зникає електропостачання. Багато домогосподарств у столиці також підключають свої прилади до акумуляторних систем.

Олександр Бенца, 30-річний підприємець, побачив у цій ситуації можливість для розвитку свого бізнесу. Протягом багатьох років він купував пошкоджені Tesla на страхових аукціонах у США та імпортував їх в Україну, де його команда відновлювала їх та перепродувала.

Коли почалися найсерйозніші відключення електроенергії, Бенца зрозумів, що його діяльність може набути нового напрямку. Він виявив, що електрики можуть розділити акумулятор Tesla на кілька окремих енергетичних систем.

Бенца пояснює: "Стара Tesla коштує приблизно 10 000 доларів. З неї можна зробити 12 акумуляторних систем, а також продати інші деталі". Він назвав свій новий бренд "Ukrainian Autonomous Systems".

Кожна створена таким чином система має потужність 5 кіловат-годин. Цього достатньо, щоб забезпечити роботу освітлення та електроприладів (за винятком енергоємного електричного опалення) у типовій київській квартирі протягом 10 годин. Частину систем Бенца продає армії за собівартістю, але більшість його клієнтів — цивільні особи. За останні два місяці попит зріс від майже нульового до надзвичайно високого.

"Те, що ми спостерігаємо зараз — це лише маленька частка проблеми. Взимку ситуація стане набагато серйознішою", — прогнозує Бенца.

Експерти стверджують, що українці будуть зіштовхуватись з перебоями в електропостачанні до закінчення війни, оскільки російські атаки триватимуть, а ремонтні роботи не можливо швидко виконати.

Володимир Омельченко, експерт з енергетики Центру Разумкова, зазначає, що очікується відновлення деяких ключових атомних та теплових енергоблоків після завершення ремонтних робіт, що дещо полегшить ситуацію. Крім того, навантаження на мережу зменшилося після того, як минулого тижня спала сильна спека.

Однак навіть після ремонту електропостачання для споживачів буде відновлено лише до рівня 12 годин на добу. До того ж, нові російські атаки можуть завдати додаткової шкоди.

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