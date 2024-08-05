"Дай прикурить": как правильно запустить автомобиль с разряженным аккумулятором

Все о безопасном "прикуривании" автомобиля

Ситуация, когда аккумулятор разряжается и машина отказывается заводиться, может случиться неожиданно. В такой момент вряд ли получится заменить батарею, но на помощь приходит метод "прикуривания" — подключение разряженной батареи к заряженному аккумулятору другого автомобиля.

Эта, казалось бы, простая процедура требует определенных знаний и осторожности, чтобы не навредить электронике обоих транспортных средств. Вот основные правила безопасного "прикуривания".

Подготовка

Прежде всего, убедитесь, что проблема действительно в разряженном аккумуляторе, а не в других неисправностях. Осмотрите подкапотное пространство на предмет повреждений проводки, утечек или необычных запахов. Если все в порядке, можно приступать к "прикуриванию".

Для процедуры вам понадобятся качественные провода с надежными зажимами-"крокодилами". Расположите автомобили достаточно близко друг к другу, но не допускайте их соприкосновения. Заглушите двигатели обоих авто и выключите все электрооборудование.

Процесс подключения

Подключение проводов следует выполнять в строгой последовательности. Начните с присоединения красного провода к положительному полюсу (+) разряженного аккумулятора, затем — к положительному полюсу заряженной батареи. Черный провод сначала подключите к отрицательному полюсу (-) заряженного аккумулятора, а второй его конец — к неокрашенной металлической части двигателя или кузова автомобиля с разряженной батареей.

Запуск двигателя

После подключения запустите двигатель автомобиля-донора и дайте ему поработать 5-10 минут. Затем попробуйте завести автомобиль с разряженным аккумулятором. Если с первой попытки не получилось, подождите еще несколько минут и повторите. Когда двигатель успешно запустится, дайте обоим автомобилям поработать 2-3 минуты, после чего приступайте к отключению проводов. Важно соблюдать обратный порядок: сначала отсоедините черный провод с кузова, затем с отрицательного полюса, и только потом — красный с обоих положительных полюсов.

Важные детали

Помните о нескольких важных нюансах. Не стоит "прикуривать" автомобили с сильно различающимися характеристиками: дизельные лучше "прикуривать" от дизельных, а бензиновые — от бензиновых. Избегайте подключения современных автомобилей к старым карбюраторным — это может повредить чувствительную электронику. Также не рекомендуется "прикуривать" малолитражку от автомобиля с большим объемом двигателя.

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