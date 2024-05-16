Зарядний пристрій для акумуляторів: як обрати надійну річ, яка не підведе при блекаутах і не тільки

Ці пристрої допоможуть зарядити акумулятор надійно та швидко

Існує кілька типів зарядних пристроїв для акумуляторів, які використовуються для зарядки різних типів акумуляторів і в різних умовах. Вони відрізняються за типом, ціною, функціями тощо.

Але як серед безлічі товарів на ринку обрати найкращий, який не підведе? Перед купівлею радимо дізнатись все про типи та особливості застосування зарядних пристроїв для акумуляторів.

Які бувають зарядки для акумуляторів

Стандартні зарядні пристрої — це найпоширеніший тип, який зазвичай використовується для зарядки автомобільних акумуляторів. Він може мати стандартні, обмежені функції. Просунуті моделі мають різні режими зарядки та додаткові функції.

Інтелектуальні зарядні пристрої. Ці пристрої оснащені розумною електронікою, яка контролює процес зарядки. Вони можуть регулювати напругу та струм заряду залежно від потреб акумулятора, а також мати функції захисту від перенапруги, короткого замикання та перевантаження.

Зарядні пристрої для швидкої зарядки. Цей тип пристроїв призначений для швидкої зарядки акумуляторів, що дозволяє значно скоротити час зарядки порівняно зі стандартними пристроями.

Автоматичні зарядні пристрої для автомобільних акумуляторів. Ці пристрої призначені для постійної підтримки заряду автомобільного акумулятора під час тривалого зберігання.

Чому варто обрати пристрій з функцією десульфатації

Функція десульфатації — це процес, який використовується в зарядних пристроях для акумуляторів з метою видалення сульфатних відкладень з пластин електроліту. Сульфатні відкладення можуть утворюватися в акумуляторі під час розрядки і зарядки, особливо якщо акумулятор працює в режимі глибокого розряду або довго перебуває у режимі розряду.

Коли сульфатні відкладення утворюються на пластинах акумулятора, вони можуть зменшити його продуктивність та ефективність заряду. Функція десульфатації в зарядних пристроях призначена для розчинення цих відкладень, що допомагає покращити здоров'я акумулятора та його продуктивність.

У зарядних пристроях функція десульфатації може мати спеціальні режими зарядки або виводити на екран інформацію про стан акумулятора після процедури десульфатації. Ця функція допомагає продовжити термін служби акумулятора та забезпечити його оптимальне функціонування.

Раніше "Телеграф" писав про звичні дії водіїв, які вбивають акумулятор автомобіля. А розряджається він завжди у найневідповідніший момент.