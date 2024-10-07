Українські перевізники б’ють на сполох через дефіцит водіїв

Особливо важка ситуація з водіями фур

В Україні триває загальна мобілізація, яка суттєво впливає на різні сфери економіки. Особливо гостро це відчувається у транспортній галузі, де спостерігається значний дефіцит водіїв. Ситуація загострюється з кожним днем.

Уряд та бізнес шукають нестандартні рішення для подолання кризи, зокрема, залучаючи жінок до професії водія. Та поки що ці дії не дуже допомагають, розповідає Інтерфакс-Україна.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, у транспортно-логістичній сфері України дефіцит водіїв сягає 25% від потреби. Це означає, що галузі бракує близько 30 тисяч фахівців для керування вантажним транспортом. У деяких компаніях ситуація ще критичніша — нестача кадрів перевищує 50%.

Не менш складна ситуація склалася у сфері громадського транспорту. Тут дефіцит водіїв становить приблизно 30%, що еквівалентно 6 тисячам фахівців із 14 тисяч необхідних.

Для розв'язання проблеми Міністерство спільно з Фундацією інституційного розвитку та за підтримки USAID започаткувало проєкт з підготовки жінок-водіїв вантажівок. До участі вже відібрано 100 учасниць з понад тисячі охочих. Проєкт підтримали 25 великих українських роботодавців, серед яких "Укрпошта", "Нова пошта", Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy та інші.

Заступник міністра Сергій Деркач зазначив, що метою проєкту є не лише заповнення вакансій, а й зміна сприйняття жінки за кермом вантажівки. Це має показати роботодавцям, що такий підхід може стати виходом зі складної ситуації. Також проєкт покликаний мотивувати жінок розглянути для себе професію далекобійниці, яка раніше вважалася суто чоловічою.

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