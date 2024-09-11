Нові правила для українських водіїв у Німеччині: хто ризикує отримати штраф або залишитись без прав

Нові правила почнуть діють з кінця вересня

З 30 вересня 2024 року в Німеччині запроваджують нові вимоги для українців щодо реєстрації їхніх транспортних засобів. Це стосується авто з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік.

До цього часу українці могли пересуватися на своїх автівках німецькими дорогами без додаткової реєстрації. Однак тепер Федеральне міністерство цифрових технологій і транспорту Німеччини висунуло нові вимоги до реєстрації українських авто. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Німецькі чиновники зазначили, що ставляться до ситуації українців з розумінням і планує запровадити спрощену процедуру постановки на облік транспортних засобів. Це дозволить власникам українських авто легше адаптуватися до нових вимог.

Скільки потрібно заплати за німецькі номери і який розмір штрафу для порушників

Українцям, які вирішили отримати німецькі номери для свого авто, доведеться заплатити від 31 до 100 євро. Сума залежить від місця, де вони перебувають.

Для порушників нових вимог передбачені штрафи. За керування транспортним засобом, не зареєстрованим у Німеччині — 70 євро штрафу і 1 штрафний бал. Нагадаємо, що у Німеччині діють такі норми щодо водіїв — їх штрафують за допомогою спеціальних балів. Якщо отримав 8 таких — забирають посвідчення водія.

Як бути тим, хто планує повернутися на власному авто в Україну

Для тих, хто планує повернутися в Україну або тимчасово приїжджати на власному авто, Державна митна служба України надала інформацію щодо порядку та умов переміщення транспортних засобів через митний кордон. Це допоможе уникнути можливих проблем при в'їзді в Україну.

Головний сервісний центр МВС також повідомляє про особливості перереєстрації транспортних засобів після їх повернення в Україну. Власники авто української реєстрації, які ставили їх на облік у Німеччині, можуть отримати нові українські свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки.

Для цього необхідно звернутися із заявою до будь-якого сервісного центру МВС, сплатити відповідні платежі за перереєстрацію, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків. Це стосується тих, хто не знімав свої авто з обліку в Україні перед виїздом за кордон.

Раніше "Телеграф" писав, що українців у Німеччині очікують великі штрафи. Тепер наші земляки, які перебувають там власним авто понад рік, і мають статус шукача захисту від війни, повинні перереєструвати свої ТЗ на німецькі номери.