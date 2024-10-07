Украинские перевозчики бьют тревогу из-за дефицита водителей

Особенно тяжелая ситуация с водителями фур

В Украине продолжается общая мобилизация, которая существенно влияет на разные сферы экономики. Особенно остро это ощущается в транспортной отрасли, где наблюдается значительный дефицит водителей. Ситуация накаляется с каждым днем.

Правительство и бизнес ищут нестандартные решения для преодоления кризиса, в частности, привлекая женщин к водительской профессии. Но пока эти действия не очень помогают, рассказывает Интерфакс-Украина.

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, в транспортно-логистической сфере Украины дефицит водителей достигает 25% потребности. Это означает, что отрасли не хватает около 30 тысяч специалистов по управлению грузовым транспортом. В некоторых компаниях ситуация еще более критична — нехватка кадров превышает 50%.

Не менее сложная ситуация сложилась в сфере общественного транспорта. Здесь дефицит водителей составляет примерно 30%, что эквивалентно 6 тысячам специалистов из 14 тысяч необходимых.

Для решения проблемы Министерство совместно с Фондом институционального развития и при поддержке USAID начало проект по подготовке женщин-водителей грузовиков. К участию уже отобрано 100 участниц из более чем тысячи желающих. Проект поддержали 25 крупных украинских работодателей, среди которых "Укрпочта", "Новая почта", Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy и другие.

Замминистра Сергей Деркач отметил, что целью проекта является не только заполнение вакансий, но и изменение восприятия женщины за рулем грузовика. Это должно показать работодателям, что такой подход может стать выходом из сложной ситуации. Также проект призван мотивировать женщин рассмотреть для себя профессию дальнобойщицы, которая раньше считалась чисто мужской.

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