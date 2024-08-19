В Україні змінять процедуру тестування на посвідчення водія: деякі результати можуть визнати недійсними

Запровадять нові правила

В Україні планують внести суттєві зміни до процедури складання іспитів на отримання водійського посвідчення. Нові правила мають на меті підвищити прозорість та об'єктивність оцінювання майбутніх водіїв. Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частини іспитів.

Згідно з проєктом наказу МВС, оприлюдненим на офіційному вебсайті відомства, буде посилено контроль за процесом тестування та запроваджено нові вимоги до обладнання транспортних засобів, на яких проводяться практичні іспити.

Суворіші правила теоретичного іспиту

Під час складання теоретичного іспиту кандидатам на отримання водійських прав буде заборонено спілкуватися між собою у будь-якій формі. Крім того, використання будь-яких джерел інформації, включаючи засоби зв'язку та пристрої для зчитування, обробки чи відтворення даних, буде суворо заборонено. Порушення цих вимог автоматично призведе до визнання результатів теоретичного іспиту недійсними.

Після завершення як теоретичного, так і практичного іспитів, кандидат повинен буде особисто ознайомитися з результатами та підтвердити їх своїм підписом у спеціальному екзаменаційному листі. Це нововведення має на меті запобігти можливим непорозумінням та оскарженням результатів у майбутньому.

Значні зміни чекають на процедуру складання практичного іспиту. Для транспортних засобів категорії В, що використовуються для складання іспиту, буде обов'язковим встановлення щонайменше чотирьох технічних засобів контролю. Для інших категорій (С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е) кількість таких засобів має бути не меншою за три. Це дозволить більш об'єктивно оцінювати навички водіння кандидатів.

Раніше "Телеграф" також писав, що українцям дозволили здавати на права без автошколи. Майбутні водії тепер можуть навчатися самостійно.