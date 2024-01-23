Как повлияет на жизнь Украины множественное гражданство

В Раде высоко оценивают шансы на принятие президентского законопроекта

Верховная Рада 17 декабря поддержала за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине в первом чтении. Множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, имеющих гражданство России или государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины.

Удастся ли президенту реализовать намерение во время полномасштабной войны и какие последствия это будет иметь для Украины? Об этом "Телеграф" спрашивал у должностных лиц, демографов и политологов.

Что такое множественное гражданство

В 2021-м, обосновывая намерение ввести множественное гражданство, президент отмечал, что важной составляющей нашей международной политики является "поддержка мирового украинства", ведь на самом деле во всем мире проживает 65 млн этнических украинцев.

В этот раз Владимир Зеленский конкретизировал, что речь идет о праве на получение гражданства для всех, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Южной Америки.

"Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины, как за родную Родину. И Украина станет для них такой", – заявил президент.

Сегодня украинское законодательство не признает множественного гражданства. Важно: не запрещает, а именно не признает. То есть граждане Украины, получающие паспорт другого государства, продолжают восприниматься официальным Киевом исключительно как граждане Украины. Для получения паспорта с трезубцем человеку необходимо отказаться от гражданства другой страны.

Более того, принято считать, что для изменения этой нормы необходимо вносить правки в Конституцию, что во время действия военного положения невозможно. По словам нардепа из фракции "Слуга народа" Александра Мережко, это заблуждение.

"Речь идет о положении относительно "единого гражданства". Иногда даже юристы неправильно его трактуют. В Конституции сказано так: "в Украине существует единое гражданство". Это значит, что у нас нет гражданства регионального, городского и т.д. Есть только общенациональное гражданство. Это вовсе не означает, что получение другого гражданства запрещено. Просто в глазах нашего государства другие гражданства лица с украинским паспортом игнорируются. По моему мнению, это положение менять не нужно", — отмечает нардеп в комментарии "Телеграфу".

Политик уверен: если в законе будут прописаны нормы по невозможности получения украинского паспорта гражданами страны-агрессора, ее соучастников и других недружественных стран, никаких рисков для нашего государства данная норма не будет нести.

Сложные вопросы

Пока текст законопроекта находится в разработке, поэтому анализировать риски, связанные с его принятием, крайне сложно. Впрочем, уже сейчас ясно, к каким аспектам будет приковано больше внимания общества: служба в армии для лиц с двумя гражданствами и возможность воспользоваться вторым паспортом для уклонения от уголовной ответственности на территории Украины.

По словам советника главы МВД (2015-2021), руководителя Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимира Мартыненко, показательным станет вывод Главного научно-экспертного управления Верховной Рады относительно будущего закона, ведь в нем будут освещены все вероятные коррупционные и риски безопасности.

"Сама идея не нова и в целом неплохая, но почему-то раньше не имела продолжения. Лично у меня главный вопрос к этому документу будет заключаться в том, может ли лицо, получившее второе гражданство, перестать быть военнообязанным в Украине или уклониться от призыва, воспользовавшись законами другого государства? Сегодня это тот вопрос, которому необходимо уделить особое внимание", – говорит Владимир Мартыненко в комментарии "Телеграфу".

Относительно возможности уклонения от уголовной ответственности в Украине путем выезда на территорию другого государства, где преступник также является гражданином, ситуация неоднозначная.

По словам общественного активиста, с одной стороны, на лицо, совершившее преступление в Украине, будет распространяться действие украинских законов, где бы оно ни находилась и какое гражданство не имело бы. С другой – ряд государств (в том числе Израиль) не выдают своих граждан по запросу других стран об уголовном преследовании.

"То есть здесь может возникнуть проблема с тем, чтобы задержать таких граждан и судить их. Собственно, многие одиозные украинские депутаты уже воспользовались этой возможностью", — говорит Владимир Мартыненко.

Еще одним важным аспектом этого закона станет положение о возможности выезда военнообязанных граждан с двойным гражданством за пределы Украины во время действия военного положения.

Согласно действующему законодательству, воспользоваться паспортом другой страны для выезда за границу лицо может только после утраты украинского гражданства.

Когда законопроект о множественном гражданстве был инициирован впервые, у некоторых политологов возникли подозрения, что истинная мотивация власти в принятии этого документа заключается в увеличении потенциального электората за пределами Украины на выборах.

Дополнительные голоса из-за границы, в теории, можно было бы получить в ходе электронного голосования в десятках стран мира.

Впрочем, по словам директора Института мировой политики Евгения Магды, такие расчеты могут сыграть против самих инициаторов законопроекта, ведь украинцы, долгое время живущие за границей, могут сделать неожиданный выбор во время голосования.

"Без законопроекта, который можно было бы анализировать, пока все это выглядит как не самый лучший пиар. Во-первых, то, что эта идея представляется уже не первый раз, свидетельствует о том, что в Офисе президента одна нога не знает, что делает вторая. Во-вторых, это откровенная попытка перебить патриотическим хайпом вопрос о возвращении граждан, выехавших за границу во время полномасштабной войны. Это попытка найти путь наименьшего сопротивления в вопросах, которые никоим образом не решаются", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу" .

После принятия закона о множественном гражданстве недоразумения могут возникнуть и в вопросе юрисдикций. Дело в том, что человек, обладающий двойным гражданством, находится под юрисдикцией обоих государств. Другими словами, она должна соблюдать законы и той страны, в которой физически находится, и той, где ее также считают гражданином, объясняет Александр Мережко.

"Государство должно обеспечивать дипломатическую защиту своим гражданам на иностранной территории. Представим, что лицо имеет два гражданства — Украины и Германии. Находясь на территории Украины, оно попадает в какую-то ситуацию, в которой его задерживает полиция. Может ли оно обратиться в немецкое посольство за дипломатической защитой? Нет. Потому что законом Украины она рассматривается исключительно как гражданин Украины и находится под юрисдикцией Украины. Это надо осознавать", — объясняет политик.

Для чего это нужно

Что касается пользы, которую может принести Украине новый закон, Александр Мережко указывает на несколько аспектов. Во-первых, во время полномасштабной войны новые граждане смогут защитить нашу страну на общих условиях.

"Я считаю, что вопрос мобилизации таких лиц вполне может рассматриваться. Это обязанность, вытекающая из их статуса как гражданин Украины. Здесь важно придерживаться конституционного принципа равенства всех граждан в смысле прав и обязанностей перед законом.

Есть обязанность служить в армии, есть право на баллотирование в органы власти, например. Такие граждане смогут вернуться в Украину и воспользоваться им. Мы знаем аналогичные примеры стран Балтии, где представители диаспоры становились даже президентами. Мы не можем создавать отдельные категории граждан с разными правами и обязанностями. Это противоречит конституционному принципу равенства", – объясняет Александр Мережко.

Кроме того, украинцы, долгое время обучавшиеся и работавшие в других странах, больше не будут ограничены в возможности вернуться на Родину, не теряя приобретенное гражданство другого государства, отмечает нардеп. С учетом усиления демографического кризиса на фоне войны приток новых граждан станет важным шагом к послевоенному восстановлению Украины.

По словам политика, принятие этого закона усилит и международную поддержку нашего государства. Например, в Аргентине проживает несколько поколений украинской диаспоры, которая болеет за нас в войне против РФ. Если эти люди получат материальное подтверждение своей связи с Украиной, эта поддержка на всех уровнях станет в разы более мощной, уверен Александр Мережко.

"Мы пытаемся стать членом Европейского Союза. Признание гражданства стран-членов ЕС, США и Великобритании – это то, что нам точно нужно сделать, ведь они являются нашими ближайшими союзниками. В Европе наличие двойного или тройного гражданства – вполне нормальное явление. Кроме того, существует гражданство ЕС. Это тоже возможно для нас", – говорит нардеп.

С тем, что при правильном подходе множественное гражданство не нанесет Украине вреда, соглашается и заведующий отделом миграционных исследований, Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы Алексей Позняк.

По словам эксперта, демографическая ситуация в стране не позволяет пренебрегать возможностями привлечения новых граждан в Украину. Единственным исключением должны стать граждане государства-агрессора и стран миграционного риска.

"Жители Западной Европы и Северной Америки – конечно, да. Если можно использовать этот источник, почему бы нет? Это может не только увеличить численность населения, но и положительно повлияет на экономику. Например, часть из этих граждан выберут Украину для получения высшего образования, ведь она здесь более доступно, чем за границей. И это лишь один из путей возвращения этих граждан на историческую Родину", – говорит Алексей Позняк в комментарии "Телеграфу".

Следует отметить, что в прошлый раз законопроект о множественном гражданстве был зарегистрирован президентом еще в 2021 году. Тогда же Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев по поводу того, как они относятся к таким изменениям.

Мнения разделились:

48% респондентов не поддержали идею введения двойного или множественного гражданства в Украине;

24% высказались за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений;

11% поддерживали эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО;

7% могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России;

почти 5% выступали за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР.

5% затруднились определиться с ответом.

Как украинцы относятся к такой идее сегодня неизвестно – ни один из известных аналитических центров Украины не проводил аналогичных исследований после начала полномасштабной войны.

По словам эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрия Левуся, объяснением настороженности украинцев в 2021 году могла быть элементарная неосведомленность в этой теме, а также влияние российской пропаганды.

"Тогда было множество конспирологов, продвигавших идеи о том, что с введением двойного гражданства иностранцы выкупят все наши земли, захватят недра и т.д. Сегодня абсолютное большинство граждан понимает, кто является настоящим врагом Украины и кто действительно стремится захватить ее земли. Украинцы видят отношение к нам в других странах. Более того, почти у каждого есть родственники, друзья и знакомые за рубежом, поэтому, думаю, отношение к этой перемене будет другим", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, часть из миллионов украинцев, уехавших за границу во время войны, уже успели родить там детей. Если они не вернутся на Родину, именно благодаря этому закону их дети в будущем могут интегрироваться в жизнь Украины, объясняет Дмитрий Левусь.

По мнению политолога, принятие нормы о множественном гражданстве сделает Украину сильнее.

"Есть множество примеров стран, в которых интеграция потомков мигрантов усилила государство. Чего только стоят Ирландия и Израиль. Кроме того, это еще один способ расширять возможности Украины для нашего вхождения в мир. Каждый из таких граждан станет неформальным послом Украины, проводником ее интересов в мире. Это очень правильный шаг для использования потенциала зарубежного украинства", – говорит эксперт.

Сегодня множественное гражданство разрешено в 130 странах мира. Среди них: США, Канада, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ватикан .

Среди преимуществ этой системы для самого государства отмечается возможность налогообложения граждан вне зависимости от места его проживания (практикуется в США), приобретение такими гражданами недвижимости на территориях обоих государств (распространенная практика для теплых стран – Кипр, Португалия, Испания – где бипатриды проживают несколько месяцев в году), дополнительные инвестиции, благодаря которым лицо может получить гражданство (Венгрия, Кипр) и увеличение количества военнообязанных граждан на случай вооруженной агрессии против государства.

Учитывая растущий демографический кризис, недостаток людей на фронте, а также то, что законопроект о множественном гражданстве был инициирован президентом, шансы на его принятие достаточно высоки, уверен нардеп Александр Мережко.