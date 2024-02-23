Суд по Пашинському, день другий: що цього разу заявляє захист екснардепа

У п’ятницю, 23 лютого, після одноденної перерви ВАКС продовжує обирати запобіжний захід голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, колишньому голові Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергію Пашинському, якого звинувачують у заволодінні конфіскованих державою нафтопродуктів.

Захист продовжує обґрунтовувати, чому, на її думку, доводи звинувачення є неспроможними, а сам Пашинський обіцяє "розбити" їх. " Телеграф" уважно стежить за розглядом справи та публікує всі останні новини.

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Виступ захисника Пашинського Андрія Федуна

"Довгий час я намагався проаналізувати те, що собою являє це клопотання про обрання запобіжного заходу. Висновок дуже простий. В орган досудового розслідування працюють досвідчені люди, що не можуть не розуміти, що немає складу злочину, так немає і жодного з ризиків, які б були підставою для подання клопотання про обрання запобіжного заходу.

Так, Пашинському повідомили про підозру. Але я слухав прокурора і у мене виникло питання. Якого біса Пашинському ця вся проблема? Якого "нещастя" 24 лютого 2022 року Пашинський залишився у Києві і до сьогодні веде колосальну роботу із забезпечення боєздатності нашої держави. Чи не простіше було б йому махнути на це все рукою, маючи досвід незаконного кримінального переслідування 19-го року? Парадокс у тому, що в тій самі справі були ті ж самі дійові особи. Було два персонажі. Вони вже, як червоний вимпел, на прапор вони не тягнуть, — Блистів і Рябошапка. А чим усе скінчилося? Пшиком!

Якби Пашинському треба було б від чогось ховатися, то він міг би собі спокійно виїхати, стати біженцем, але він залишився…

На моє переконання, якби на три місяці до повномасштабного вторгнення Пашинський не зробив роботу, яку він зробив, сьогоднішнього судового засідання тут точно б не було. Тому що тут точно не було б як мінімум двох учасників — Пашинського і мене. Київ би було знищено.

Минулого разу, коли Пашинського заарештували в нього в цей час помер батько, а зараз його мати у важкому стані. У мене таке враження, що саме так якась паскуда хоче йому помститися…

У цій справі Феміда буде глуха. Мене Феміда не почує… Очевидно, що Пашинського заарештують і відправлять у в'язницю. Буде призначено йому надхмарну заставу. Але це лише початок шляху. Нема гіршого для адвокада, коли ти береш участь, але розумієш, що від тебе нічого не залежить".

Що робило слідство 10 років?

"Цього року справі Пашинського буде 10 років. Якщо у нас через 10 років нібито існує ризик знищення та приховування документів, то логічне питання — що слідство робило протягом 10 років, якщо на десятий рік ще існує ризик знищення документів?"

Про запобіжний захід

"Звинувачення обґрунтовує арешт у вигляді запобіжного заходу наявністю у Пашинського закордонного паспорта, який у поєднанні з версією досудового розслідування вказує на існування відповідних ризиків. Тут насамперед хотілося б зазначити, що дотримання положення презумпції невинності є основами діяльності правоохоронної системи…

Це передбачає, щоб служби, виконуючи свої функції, не відштовхувалися від упередженого уявлення, що підсудний вчинив дію, у якому його підозрюють. Тягар доказу було покладено на бік звинувачення…

Хотілося б зазначити, що ЄСПЛ зазначає, що небезпека приховування від правосуддя не може вимірятись виключно суворістю можливого покарання, яке загрожує особистості. А в нашому випадку йде посилання саме на суворість покарання"

Щодо наявності паспорта — якщо потрібно, то цей паспорт ми можемо здати хоч завтра.

Суд пішов на перерву о 17:00

Підсумок одного з адвокатів

"Вважаю, що підозра не обґрунтована та злочин не доведено тому, що: не встановлено обов'язкових елементів злочинної організації, також не знайшла свого підтвердження кваліфікація, передбачена ч. 5 статті 191 у зв'язку з фактом сплати податку, неправильно призначеної експертизи та неправильно встановленого предмета оцінки експертизи…

Можливо взагалі дійти висновку про явне перебільшення слідством значення наявних документів, які були надані суду та стороні захисту як обґрунтування необхідності застосування до Пашинського запобіжного заходу".

Про інкримінування злочинної організації

"У поняття злочинна організація є обов'язкові критерії. Так, системний аналіз чинних нормативно-правових актів дає підстави вважати, що організатор у такому разі може бути лише один…. Посилаючись на семантико-лінгвістичну експертизу, де вказується, що є відносини контролю, відповідно виникає питання — як тоді може бути два організатори, коли сама експертиза встановлює контроль одним над іншим? Відповідно дворівнева ієрархічність у цьому випадку є вигадкою НАБУ і САП".

Також адвокат звернула увагу на таке:

"Був указ в.о президента Турчинова від 13.05.2014 про заходи щодо захисту майнових інтересів держави. Цей указ передбачав Кабміну опрацювати питання можливості стягнення в окремих випадках на користь держави коштів та реалізації на користь держави певних видів майна, на яке було накладено арешт… Таким чином, ініціювання процедури реалізації арештованого майна фактично було вчинено в.о. президента Турчиновим, а не Пашинським".

Сторона Пашинського вважає, що при винесенні підозри слідство використало докази, які, як мінімум, ставляться під сумнів.

Суд пішов на коротку перерву о 15:15

Експертизу вартості нафтопродуктів, на думку адвоката, було зроблено з порушеннями

"Юристи, які спеціалізуються на кримінальному праві, чудово розуміють, що є імперативна норма закону України про судову експертизу. Експерту заборонено самому ініціювати збір доказової бази. А що це означає? Це означає, що станом на 16.08.2022 року орган досудового розслідування навіть приблизно не мав інформації про ринкову вартість нафтопродуктів. І лише експерт сам і з порушеннями шукав цю інформацію".

Щодо вартості нафтопродуктів

"Говорять про те, що заволоділи нафтопродуктами на 967 мільйонів. При цьому в документах ці нафтопродукти обчислюються і в метрах кубічних, і в тоннах метричних, і в звичайних тонах. Звести всі ці цифри ніхто не намагався. Далі йдеться про те, що всіма нафтопродуктами, які були, ними нібито заволоділи і це 967 млн. Що ми маємо насправді? Ми маємо протокол допиту Гусєва, який вказує, що ще до 2015 року Міноборони України почало закуповувати у ДП паливо та мастильні матеріали. Ціна, за якою МОУ закуповувала його, була нижча за середньоринкову. Тобто якщо свідок уже говорить про постачання, то логічно, що із суми збитків потрібно виключити хоча б цю кількість нафтопродуктів, але спочатку її потрібно встановити, і тут є лист самого МО за цей період. В ньому підтверджується переказ коштів ДП на суму 317 мільйонів гривень".

Про кількість переданих нафтопродуктів

"Майже у більшості актів передачі зазначається, що не було проведено реального визначення кількості нафтопродуктів. Це наштовхує на думку, що при проведенні інвентаризації та передачі майна все ходило лише на папері, а реальна кількість нафтопродуктів нікому не була відома. У нас є 4 або 5 посилань на кількість нафтопродуктів, яка нібито перебувала у ДП "Укртранснафтопродукт", якою нібито заволодів у тому числі і Пашинський".

Про статтю 191 та збитках держави

Крім "впливу" на міністрів, з яким не погоджуються адвокати (читайте нижче), існує ще один момент.

"Потрібна наявність потерпілого. Виникає логічне питання, оскільки станом на 2016 рік злочин було завершено (говориться у підозрі), — а хто був потерпілим і кому завдано збитків?"

2016-го нафтопродукти юридично перебували у власності Курченка і були лише заарештованими, а питання про конфіскацію на користь держави було вирішено лише у 2017-му. При цьому сам вирок набув чинності у 2020-му році. Тобто право стягнення з'явилося лише 20-го року. А отже, діями фігурантів було неможливо завдати шкоди державі. Вона ще не була власником цього майна".

Про статтю 255

"У самому кримінальному кодексі (у редакції, яка була актуальна) вказується, що 255 статтю можна кваліфікувати за умови скоєння більш ніж двох тяжких або особливо тяжких злочинів. У нас інкримінується один злочин. Це теорія кримінального права".

Захист, посилаючись на опитування колишнього міністра енергетики Продана, заявляють, що Пашинський не був ініціатором передачі нафтопродуктів Курченку "Укртранснафтопродукту".

"Продан пам'ятає, як від МВС України до Міненерго надійшов лист із проханням визначити держпідприємство для зберігання нафтопродуктів Курченка. І далі в рапорті йдеться: для створення державного стабілізаційного резерву в умовах агресії і так далі.

Тобто чітко з цієї фрази вбачається, що не Пашинський підшукував це підприємство, а на Міненерго зайшов відповідний лист від міністра МВС. Крім того, у свідченнях колишнього заступника МВС Сакала вказувалося, що до Авакова приходили: Коломойський, Єремєєв, Палиця та господарі ОККО.

Але нічого не сказано про Пашинського".

Адвокати не згодні із заявою, що Пашинський нібито мав вплив на співробітників МВС, прем'єр-міністра та співробітників Мін'юсту.

"При зловживанні службовим становищем та надання впливу має бути дві характеристики: посадова особа повинна мати адміністративно-розпорядчі органи та повинна мати певні заходи на підпорядковану йому особу".

В цьому випадку очевидно, що Пашинський, як голова адміністрації президента, не мав в підпорядкуванні ні міністра МВС (він підпорядковується безпосередньо президенту), ні прем'єра (також незалежний від Пашинського), ні керівника Мін'юсту, ні керівника Міненерго.

Це чітко зазначено у судовій практиці та підтверджується у положення про адміністрацію президента".

Жінки із плакатами заспівали гімн України в суді. Вони тримають у руках плакати, де зокрема написано "Руки геть від Пашинського. Нема політичних репресій".

Нагадаємо, як раніше ми писали, що 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн. гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п’ятьом учасникам злочинної схеми.

Дізнатися про минуле засідання у справі Пашинського, ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.