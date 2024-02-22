У справі Пашинського є російське замовлення, - правозахисниця Денісова

На думку самого Сергія Пашинського, це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ

Лише Росія та люди, які представляють її інтереси на території України, можуть виступати проти того, щоб наша держава мала оборонні можливості забезпечити себе перемогою.

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова у етері телеканалу "Еспресо".

Так, вона зазначила, хто може бути зацікавлений у тому, щоб Сергія Пашинського нейтралізувати з ринку зброї.

"Я вважаю, що ці контракти, міжнародні зв'язки, які використовує Пашинський, щоб забезпечити фронт необхідною зброєю, заважає робити РФ їх справу — нищити Україну та український народ. Тому російське замовлення є в цій кримінальній справі", — повідомила Денісова.

Правозахисниця проаналізувала вчорашнє засідання Вищого антикорупційного суду у справі Пашинського та вказала та справжню мету його затримання.

"Як юрист з багаторічним досвідом, доказів від прокурора я не почула. Так, він посилався на якісь припущення, але припущення це не факти, не підтвердження того, що він винен. Ніхто не хоче розбиратися по суті, ніхто не шукає винних, якщо там взагалі є якась кримінальна історія. Зараз розглядається підозра для того, щоб визначитися, де під час слідства повинен бути Пашинський. Тобто йому потрібно обмежити свободи, втретє посадити у слідчий ізолятор, бо він нібито може втекти. Але якщо б він хотів втекти, то зробив би це. Він знає про справу давно, у нього були б усі можливості для втечі. Однак він державна людина, у нього державницька позиція", — зауважила Денісова.