Матеріали справи проти Пашинського не містять доказів створення ним злочинної групи для викрадення нафтопродуктів, - адвокати

Адвокати вважають підозру Пашинському необґрунтованою

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

Про це було заявлено під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому нардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокати звернули увагу судді, що Пашинській підозрюється у створенні злочинної групи та у впливі на рішення Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції та МВС з ціллю заволодіння арештованими нафтопродуктами, що належали бізнесмену-втікачу Сергію Курченку. При цьому у матеріалах справи не вказано, яким чином Пашинський впливав на кожного з так званих учасників схеми, якими чином планував та керував "злочинним угрупуванням".

Постанова Кабміну розроблялась не за вказівкою Пашинського, а на виконання розпорядження т.в.о Президента у 2014 році щодо розробки механізму забезпечення збереження майна, яким у злочинний спосіб заволоділи представники попередньої влади.

Крім того, твердження органів слідства про вплив Пашинського на прем'єр-міністра, Мін'юст та МВС не підтверджено. Є тільки свідчення колишнього заступника міністра внутрішніх справ Паскала.

Захист Пашинського також спростував твердження детективів НАБУ про викрадення нафтопродуктів, їх реалізацію за заниженими цінами та відсутність надходжень від цієї операції до бюджету. Зазначається, що реалізація нафтопродуктів відбулась на виконання рішення суду про переміщення арештованого майна із залученням державної установи. Продаж носив вимушений та терміновий характер, оскільки дата виробництва, термін придатності та якість пального не були підтверджена, що вплинуло на ціну реалізації. Продаж нафтопродуктів державним підприємством дозволив зекономити 15% від суми реалізації. Від продажу арештованих нафтопродуктів до державного бюджету надійшло 330 млн грн у вигляді податків та зборів.

Таким чином адвокати вважають підозру Пашинському необґрунтованою, та закликають суд відхилити клопотання прокурора про взяття під варту із можливістю застави 300 млн грн.