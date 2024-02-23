Суд по Пашинскому, день второй: что в этот раз заявляет защита экс-нардепа

Суд снова не выбрал Пашинскому меру пресечения

В пятницу, 23 февраля, после однодневного перерыва ВАКС продолжает выбирать меру пресечения главе Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, бывшему главе Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому, которого обвиняют в завладении конфискованных государством нефтепродуктов.

Защита продолжает обосновывать, почему, по её мнению, доводы обвинения являются несостоятельными, а сам Пашинский обещает "разбить" их. "Телеграф" пристально следит за рассмотрением дела и публикует все последние новости.

Комментарий Пашинского после заседания

"Мои защитники полностью уничтожили все псевдодоказательства прокуратуры".

Суд объявил перерыв до 26 февраля.

Генерал-майор ВСУ попросил взять Пашинского на поруки

"Пашинский своии действиями подразумевает только одно — как уберечь государство…

В начале полномасштабного вторжения была команда разобрать все образцы САУ "Богдана". Но с помощью Пашинского эта САУ была собрана и направлена на фронт…

Я ручаюсь за него, потому что знаю, что он думает за Украину. Я не боюсь дать свое слово".

Выступление защитника Пашинского Андрея Федуна

"Долгое время я пытался проанализировать то, что собой являет это ходатайство об избрании меры пресечения. Вывод очень прост. В орган досудебного расследования работают опытные люди, что не могут не понимать, что нет состава преступления, так нет и ни одного из рисков, которые бы были оcнованием для подачи ходатайства об избрании меры пресечения.

Да, Пашинскому сообщили о подозрении. Но я слушал прокурора у меня возник вопрос. На какой черт Пашинскому эта вся проблема? Какого "несчастья" 24 февраля 2022 года Пашинский остался в Киеве и по сегодняшний день ведет колоссальную работу по обеспечению боеготовности нашего государства. Не проще бы было ему махнуть на это все рукой, имея опыт незаконного уголовного преследования в 19-ом году? Парадокс в том, что в том деле те же действующие лица. Было два персонажа. Они уже, как красный вымпел, на флаг они не тянут, — это Блистев и Рябошапка…И тогда была задача его (Пашинского — Ред.) закрыть и они этого добились. А чем все закончилось? Пшиком!…

Если бы Пашинскому нужно было бы от чего-то скрываться, то он бы мог себе спокойно уехать, стать беженцем, но он остался…

На мое убеждение, если бы на три месяца до полномасштабного вторжения Пашинский не сделал работу, которую он сделал, сегодняшнего бы судебного заседания тут точно бы не было. Потому, что тут точно бы не было как минимум двух участников — Пашинского и меня. Киев бы был уничтожен.

В прошлый раз, когда Пашинский был арестован у него в это время умер отец, а сейчас его мать в тяжелом состоянии. У меня такое впечатление, что именно так какая-то паскуда хочет ему отомстить…

В этом деле Фемида будет глухая. Меня Фемида не услышит… Очевидно, что Пашинский будет арестован и будет отправлен под тюрьму. Будет назнчачен ему заоблачный залог. Но это только начало пути. Нет худшего для адвокада, когда ты принимаешь участие, но понимаешь, что от тебя ничего не зависит".

Что делало следствие 10 лет?

"В этом году делу Пашинского будет 10 лет. Если у нас через 10 лет якобы существует риск уничтожения и скрытия документов, то логичный вопрос — что следствие делало на протяжении 10 лет, если на десятый год еще существует риск уничтожения документов?".

О мере пресечения

"Обвинения обосновывает арест в виде меры пресечения наличием у Пашинского загранпаспорта, который в купе с версией досудебного расследование указывает на существование соответствующих рисков. Тут в первую очередь хотелось бы отметить, что придерживание положение презумпции невиновности является основами деятельности правоохранительной системы…

Это предполагает, чтобы службы, выполняя свои функции, не отталкивались от упрежденного представления, что подсудимый совершил действие, в котором его подозревают. Бремя доказательства было положено на сторону обвинения…

Хотелось бы отметить, что ЕСПЧ указывает, что опасность скрытия от правосудия не может измерятся исключительно строгостью возможного наказания, которое угрожает личности. А в нашем случае идет ссылка именно на строгость наказания"

По поводу наличия паспорта — если нужно, то этот паспорт мы можем сдать хоть завтра.

Суд удалился на перерыв в 17:00

Итог одного из адвокатов

"Считаю, что подозрение не обоснованное и преступление не доказано потому, что: не установлены обязательные элементы преступной организации, также не нашла своего подтверждения квалификация, предусмотренная ч. 5 статьи 191 в связи с фактом уплаты налога, неправильно назначенной экспертизы и неправильно установленного предмета оценки экспертизы…

Возможно вообще прийти к выводу о явном преувеличении следствием значения имеющихся документов, которые были предоставлены суду и стороне защиты в качестве обоснования необходимости применения к Пашинскому меры пресечения".

Об инкриминировании преступной организации

"У понятия преступная организация есть обязательные критерии. Так, системный анализ действующих нормативно-правовых актов дает основание полагать, что организатор в таком случае может быть только один….Ссылаясь на семантико-лингвистическую экспертизу, где указывается, что есть отношения контроля, соответственно возникает вопрос — как тогда может быть два организатора, когда сама же экспертиза устанавливает контроль одним над другим? Соответственно двухуровневая иерархичность в этом случае является выдумкой НАБУ и САП".

Также адвокат обратила внимание на следующее:

"Был указ и.о президента Турчинова от 13.05.2014, о мероприятиях по защите имущественных интересов государства. Этот указ предусматривал Кабмину проработать вопрос возможности взыскания в отдельных случаях на пользу государства средств и реализации в интересах государства определенных видов имущества, на которое был наложен арест в рамках уголовного производства… Таким образом, инициирование процедуры реализации арестованного имущества фактически было совершено и.о президента Турчиновым, а не Пашинским".

Сторона Пашинского считает, что при вынесении подозрения следствие использовало доказательства, которые как минимум ставятся под сомнение.

Суд удалился на короткий перерыв в 15:15

Экспертиза стоимости нефтепродуктов, по мнению адвоката, была сделана с нарушениями

"Юристы, которые специализируются на уголовном праве, прекрасно понимают, что есть императивная норма закона Украины о судебной экспертизе. Эксперту запрещено самому инициировать сбор доказательной базы. А что это значит? Это значит, что по состоянию на 16.08.2022 года у органа досудебного расследования даже приблизительно не было информации о рыночной стоимости нефтепродуктов. И только эксперт сам и с нарушениями искал эту информацию".

О стоимости нефтепродуктов

"Говорят о том, что завладели нефтепродуктами на 967 миллионов. При этом, в документах эти нефтепродукты исчисляются и метрах кубических, и в тоннах метрических, и в обычных тонах. Свести все эти цифры никто не пытался. Дальше говорится о том, что всеми нефтепродуктами, которые были, ими якобы завладели и это 967 миллионов. Что мы имеем на самом деле? У нас есть протокол допроса Гусева. Он указывает, что еще до 2015 года Минобороны Украины начало закупать у ГП топливо и смазочные материалы. Цена, по которой МОУ закупало его была ниже, чем среднерыночная. То есть, если свидетель уже говорит о поставках, то логично, что из суммы убытков нужно исключить хотя бы это количество нефтепродуктов. Но сначала его нужно установить. И тут есть письмо самого МО за этот период. В нем подтверждается перевод средств ГП на сумму 317 миллионов гривен".

О количестве переданных нефтепродуктов

"Почти в большинстве актов передачи указывается, что не было проведено реального определения количества нефтепродуктов. Это наталкивает на мысль, что при проведении инвентаризации и передачи имущества все ходило только на бумаге, а реальное количество нефтепродуктов никому не было известно. У нас есть 4 или 5 ссылок на количество нефтепродуктов, которое якобы находилось в ГП "Укртранснефтепродукт", которыми якобы завладел в том числе и Пашинский".

О статье 191 и убытках государства

Помимо "влияния" на министров, с которым не согласны адвокаты (читайте ниже), существует еще один момент.

"Нужно наличие потерпевшего. Возникает логический вопрос, поскольку по состоянию на 2016 год преступление было завершено (говорится в подозрении), — а кто был потерпевшим и кому были нанесены убытки?

В 2016-ом нефтепродукты юридически находились в собственности Курченко и были только арестованными, а вопрос о конфискации в пользу государства был решен только в 2017. При этом, сам приговор вступил в силу в 2020-ом году. То есть, право взыскания появилось только в 20-ом году. А значит действиями фигурантов было невозможно нанести ущерб государству. Оно еще не было собственником этого имущества".

О статье 255

"В самом криминальном кодексе (в редакции, которая была актуальна) указывается, что 255-ую статью можно квалифицировать при условии совершения более, чем двух тяжких или особо тяжких преступлений. У нас инкриминируется одно преступление. Это теория уголовного права".

Защита, ссылаясь на опрос бывшего министра энергетики Продана заявляют, что Пашинский не был инициатором передачи нефтепродуктов Курченко "Укртранснефтепродукту".

"Продан помнит, как от МВД Украины к Минэнерго пришло письмо с просьбой определить госпредприятие для хранения нефтепродуктов Курченко. И далее в рапорте идет: для создания государственного стабилизационного резерва в условиях агрессии и так далее.

То есть, четко из этой фразы усматривается, что не Пашинский подыскивал это предприятие, а на Миненерго зашло соответствующее письмо от министра МВД. Кроме того, в показаниях бывшего заместителя МВД Сакала указывалось, что к Авакову приходили: Коломойский, Еремеев, Палица и хозяева ОККО.

Но ничего не сказано о Пашинском".

Адвокаты не согласны с заявлением, что у Пашинского якобы было влияние на сотрудников МВД, премьер-министра и сотрудников Минюста.

"При злоупотреблении служебным положением и оказания влияния должно быть две характеристики: должностное лицо должно иметь административно-распорядительные органы и должно иметь определенные меры на подчиненное ему лицо.

В данном случае очевидно, что у Пашинского, как у главы администрации президента, не было в подчинении ни министра МВД (он подчиняется непосредственно президенту), ни премьера (также независим от Пашинского), ни руководителя Минюста, ни руководителя Минэнерго.

Это четко обозначено в судебной практике и подтверждается в положения об администрации президента".

Женщины с плакатами спели гимн Украины в суде. Они держат в руках плакаты, где в частности написано "Руки прочь от Пашинского. Нет политическими репрессиям".

Напомним, как ранее мы писали, что 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в доме экс-депутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

Узнать о прошлом заседании по делу Пашинского, вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.