"Це спільна робота": Зеленський висловився щодо збиття А-50 та інших літаків РФ

Україна не застосовує зброю партнерів на інших територіях

Збиття літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 у пʼятницю, 23 лютого, та інших ворожих бортів раніше — спільна робота України та західних партерів. Без їхньої підтримки такі досягнення були б дуже складними.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з європейськими лідерами у суботу, 24 лютого. Він також зауважив, що зброя західних партнерів не застосовується на території Росії.

"Що стосується А-50 та інших літаків наших ворогів – це результат у будь-якому випадку нашого союзу, союзу України та партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а за деякими напрямками неможливо обороняти свою державу", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив: "Україна не має можливості та не має права, і ніколи цього не буде, щоб Україна застосовувала зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території".

"Ми за це вдячні, безумовно, нашим військовим, нашому народу та нашим усім партнерам", — додав він.

Зауважимо, що під час збиття ворожого літака загинув весь екіпаж, який перебував на борту. А це — 10 росіян.

Раніше "Телеграф" писав, що всього на озброєнні Російської Федерації було три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У, але це не єдине, чим вони важливі для росіян.